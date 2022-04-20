عطلة عيد الفطر في البنوك الكويتية 2022.. اتحاد المصارف يحدد موعد بداية ونهاية الإجازة

أعلن اتحاد مصارف الكويت رسميًا، عن موعد إجازة عيد الفطر في البنوك الكويتية 2022، هذا العيد السعيد الذي يهل علينا مع بداية شهر مايو القادم، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد الدوام بعد نهاية عطلة العيد في بنك الخليج والبنك الوطني الكويتي وبنك الائتمان ووربة وبوبيان وبيتك والبنك التجاري الكويتي والأهلي الكويتي وبرقان وكل البنوك في الدولة، يذكر أن الحسابات الفلكية الدقيقة تؤكد أن عيد الفطر سوف يبدأ يوم الإثنين 2 مايو 2022.

عطلة عيد الفطر في البنوك الكويتية 2022

قالت مدير العلاقات العامة لدى اتحاد مصارف الكويت شيخة العيسى، أن إجازة وعطلة عيد الفطر 2022 في البنوك الكويتية سوف تبدأ من يوم الأحد 1 مايو 2022 حتى الأربعاء 4 مايو 2022، على أن تفتح البنوك أبوابها بعد عطلة العيد على نطاق محدود يوم الخميس 5 مايو 2022، وذلك من خلال القاعة المصرفية في المركز الرئيسي، ومن خلال بعض الفروع الأساسية المنتشرة في محافظات الدولة.