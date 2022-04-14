عطلة عيد الفطر 2022 في الكويت.. الإجازة 9 أيام

أعلن ديوان الخدمة المدنية رسميًا، عن مدة وموعد عطلة عيد الفطر 2022 في دولة الكويت، وذلك من خلال تعميم رسمي نشره على مواقعه الرسمية، وسوف تكون إجازة العيد الصغير لهذا العام تسعة أيام تشمل أيام عطلة نهاية الأسبوع، هذا وتقول الحسابات الفلكية أن شهر رمضان هذا العام سوف ينتهي عن 30 يومًا كامل العدة.

عطلة عيد الفطر 2022 الكويت

قال ديوان الخدمة المدنية أن عطلة عيد الفطر 2022 في الكويت سوف تبدأ من يوم الأحد 1 مايو 2022 وهو يوم 30 رمضان 2022، وأيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء هم أيام العيد، ويوم الخميس 5 مايو سوف يكون إجازة أيضَا لوقوعه بين عطلتين، على أن يعود العمل والدوام للوزارات والمؤسسات والهيئات العامة بعد إجازة عيد الفطر يوم الأحد 8 مايو 2022.

بذلك تكون عطلة عيد الفطر في الكويت 9 أيام كاملة من الجمعة 29 أبريل إلى السبت 7 مايو 2022، وهي إجازة كبيرة ومميزة تصلح لقضاء عطلة سياحية وع الأسرة داخل الكويت، او السفر لإحدى الوجهات السياحية العالمية المفضلة للسائح الكويتي سواء إلى الوجهات السياحية الأوروبية أو أمريكا أو جنوب شرق آسيا.