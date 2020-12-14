“علي فهد المضف ويكيبيديا”.. تعرف إلى السيرة الذاتية لوزير التربية والتعليم العالي الجديد
أدى التشكيل الوزاري الجديد في الكويت اليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر آل صباح، وذلك اليوم الإثنين الرابع عشر من شهر ديسمبر من عام 2020، ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للدكتور علي فهد المضف وزير التربية والتعليم العالي الجديد من ويكيبيديا، والمنصب القيادية التي تولاها من قبل، والشهادات العلمية التي حصل عليها، وتنتظر وزير التربية الجديد في الكويت عدد من الملفات الهامة.
السيرة الذاتية علي فهد المضف من ويكيبيديا
- الدكتور علي فهد المضف ليس بغريب من ملف التعليم في الكويت وقادر على قيادة الوزارة بكفاءة.
- فبخصوص معلومات عن علي المضف من ويكيبيديا نجد أنه يشغل منصب مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب منذ مارس 2018 حتى ديسمبر 2020 وتعيينه في منصب وزير التربية والتعليم العالي الجديد.