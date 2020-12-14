“علي فهد المضف ويكيبيديا”.. تعرف إلى السيرة الذاتية لوزير التربية والتعليم العالي الجديد

أدى التشكيل الوزاري الجديد في الكويت اليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر آل صباح، وذلك اليوم الإثنين الرابع عشر من شهر ديسمبر من عام 2020، ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للدكتور علي فهد المضف وزير التربية والتعليم العالي الجديد من ويكيبيديا، والمنصب القيادية التي تولاها من قبل، والشهادات العلمية التي حصل عليها، وتنتظر وزير التربية الجديد في الكويت عدد من الملفات الهامة.

السيرة الذاتية علي فهد المضف من ويكيبيديا