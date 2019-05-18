عمر الخيام..من هو ولماذا جوجل تحتفل بذكرى ميلاده

عمر الخيام،يحتفل محرك البحث جوجل اليوم الثامن عشر من مايو لميلاد الفيلسوف والشاعر عمر الخيام حيث يعتبر واحدا من أهم الرياضيات والفلك في العالم العربي.

ولد الفيلسوف عمر الخيامفي ما بين 1038 إلى 1048 في مدينة نيسبابور في إيران، والإسم الصحيح له هو غياث الدين أبو الفتوح عمر بن إبراهيم الخيام وإشتهر بعمر الخيام، وهو فارسي الأصل حسب القول الراجح وقيل بأنه عربي.

يعتبر الخيام أول من مخترع لطريقة حساب المثلثات والمعادلات من الدرجة الثالثة.

مؤلفات عمر الخيام باللغة العربية

ألف الخيام ثلاث كتب باللغة العربية وهي:

شرح ما أشكل من مصادرات كتاب أقليدس. الاحتيال لمعرفة مقداري الذهب والفضة في جسم مركب منهما، وفيه طريقة قياس الكثافة النوعية. رسالة في الموسيقى.

برلرنامج وثائقي عن عمر الخيام

نماذج من شعره

يقوا في رباعيته المشهورة

لبستُ ثوب العمر لـم أُسْتَشَـرْ

وحرت فيه بيـن شتّـى الفكـر

وسوف أنضو الثوب عني ولـم

أدركْ لمـاذا جئـتُ أيـن المقـر

لـم يبرح الداء فؤادي العليـل

ولـم أنل قصدي وحان الرحيـل

وفـات عمـري وأنا جاهـل

كتاب هذا العمر حسم الـفصول تناثرت أيّـام هـذا العـمر

تناثـر الأوراق حول الشـجر

فانعم من الدنيـا بلذّاتـهـا

من قبل أن تسقيك كفّ القدر

أطْفِئْ لظى القلب ببرد الشراب

فإنمـا الأيام مثــل السحاب

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وقد توفي في الرابع من ديسمبر من عام 1131 عن عمر ناهز الأربع والثمانين سنة ودفن في مسقط رأسه مدينة نيسابور في إيران.