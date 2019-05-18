عمر الخيام Omar Khayyam الشاعر والفيلسوف والعَالِم الذي تحتفل به جوجل

يحتفل مؤشر البحث الأهم في العالم اليوم 18 مايو 2019 بذكرى ميلاد العالم والشاعر والفيلسوف عمر الخيام Omar Khayyam الذي اشتهر في الأوساط الثقافية برباعياته الخالدة التي تغنت بها كوكب الشرق أم كلثوم بعد ترجمتها من الفارسية إلى العربية، ولكن هل الرباعيات هي الإنجاز الوحيد لعمر الخيام Omar Khayyam، في الحقيقة أن ما قدمه الخيام للبشرية اكثر بكثير من رباعياته، فهو عالم رياضيات وفيلسوف وفلكي، وفيما يلي سنستعرض كل شيء عن عمر الخيام Omar Khayyam.

من هو عمر الخيام Omar Khayyam

هو غياث الدين ابو الفتوح عمر بن إبراهيم الخيام، المولود في خرسان الإيرانية ما بين عام 1038 – 1048، والمتوفي عام 1124، وبالرغم من مولده الفارسي إلا أن البعض يزعم أنه من أصول عربية.

كان عمر الخيام Omar Khayyam غزير الإبداع، فساهم في مجالات مثل الفلسفة والفلك والرياضيات والفقه والتاريخ.

الخيام هو أول من أخترع حساب المثلثات والمعالات الرياضية من الدرجة الثالثة بجانب الكثير من الإسهامات في علم الجبر والرياضيات.

عاش أغلب حياته في سمرقند وكان كثير التنقل لطلب العلم من اصفهان وبلخ وبخارى، وقضي معظم حياته في التفرغ للعلم والتعلم والبحث ونظم الشعر.

عمر الخيام هو المؤسس للتقويم الفارسي والذي يعلم به حتى يومنا هذا.

حياة عمر الخيام Omar Khayyam الشخصية

اعتقد البعض أن عمر الخيام ملحدا وذلك بسبب ما كانت تدعوا إليه أبياته الشعرية من لهو ومجون ودعوة إلى الاستمتاع بالخمر واللهو، ولكن يرى البعض الآخر انه في آخر حياته كتب الكثير من الأبيات الشعرية التي التوبة والعودة إلى الله وتقويم النفس.

ومن هنا فإن الثابت لدى الكثيرين انه وبالرغم مما قدم الخيام، إلا انه مات تائب مسلما يطلب العفو من الله ويسأله المغفرة.

بعض من أقوالة المشهورة