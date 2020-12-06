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عوازم مجلس الأمة 2020

بواسطة محمود عطا الله
نواب العوازم الفائزين بعضوية مجلس الأمة 2020 klma.org

انتهى رسميًا سباق انتخابات مجلس الأمة 2020 في الكويت، وتحددت أسماء النواب الجدد في المجلس الجديد والذي يستمر حتى 2024، ونستعرض من خلال هذا التقرير عبر موقع klma.org أسماء نواب قبيلة العوازم الفائزين بعضوية مجلس الأمة 2020 الجديد، حيث حقق أبناء القبيلة عدد مهم من المقاعد، يذكر أن البرلمان الكويتي الجديد سوف يبدأ أعماله خلال الساعات القليلة القادمة بانتخاب رئيس المجلس والنواب، فتابعونا.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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