عوازم مجلس الأمة 2020

انتهى رسميًا سباق انتخابات مجلس الأمة 2020 في الكويت، وتحددت أسماء النواب الجدد في المجلس الجديد والذي يستمر حتى 2024، ونستعرض من خلال هذا التقرير عبر موقع klma.org أسماء نواب قبيلة العوازم الفائزين بعضوية مجلس الأمة 2020 الجديد، حيث حقق أبناء القبيلة عدد مهم من المقاعد، يذكر أن البرلمان الكويتي الجديد سوف يبدأ أعماله خلال الساعات القليلة القادمة بانتخاب رئيس المجلس والنواب، فتابعونا.