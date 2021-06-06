موعد عيد الأضحى 2021 السعودية.. ومتى أول أيامه في الكويت والإمارات وقطر فلكيًا؟

ينتظر الجميع موعد عيد الأضحى 2021 في السعودية والكويت والإمارات وقطر وفي كل العالم الإسلامي لعيش فرحة هذا العيد الكبير، حيث نستعرض معكم من خلال هذا التقرير موعد أول أيام عيد الأضحى 1442 فلكيًا وموعد يوم وقفة عرفات هذا اليوم المشهود والذي يعتبر أهم أيام السنة الهجرية، ويأتي عيد الأضحى من كل عام خلال أيام مباركة، حيث يؤدي حجاج بيت الله خلال تلك الفترة، فريضة الحج المبارك، اللهم لا تحرمنا من زيارة بيتك، ويأتي العيد الكبير بعد أيام مباركة أيضًا وهي العشرة الأوائل من ذي الحجة.

موعد عيد الأضحى 2021 فلكيًا في السعودية والكويت والإمارات وقطر

تُصادف يوم وقفة عرفات يوم التاسع من شهر ذلك الحجة، بينما أول أيام العيد الكبير هو يوم العاشر من نفس الشهر الكريم، وتؤكد الحسابات الفلكية أن شهر ذي القعدة هذا العام سيكون كامل العدة وينتهي عن 30 يومًا، وأخر أيامه هو يوم السبت 10 يوليو 2021، على أن يبدأ شهر ذي القعدة يوم الأحد 11 يوليو، ويوم وقفة عرفات يوم 19 يوليو، على أن يكون موعد عيد الأضحى 2021 فلكيًا في السعودية والكويت وقطر والإمارات هو يوم الثلاثاء 20 يوليو.

استطلاع هلال ذي الحجة وأول أيام عيد الأضحى السعودية 2021

من المعروف أن الدول العربية تعتمد في تحديد بدايات الشهور الهجرية على الرؤية الشرعية واستطلاع الهلال بالعين المجردة أو بالوسائل المساعدة مثل المناظير، وفي مقدمة تلك الدولة المملكة العربية السعودية، هذا ويتبع كل العالم السعودية في تحديد موعد بداية شهر ذي الحجة، حتى يتوحد اليوم في موعد يوم وقفة عرفات، واستطلاع هلال ذي الحجة وأول عيد الأضحى في السعودية، سوف يكون يوم 29 من ذي القعدة الموافق يوم التاسع من شهر يوليو 2021.