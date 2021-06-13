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غبار الكويت مستمر يوم غدًا الإثنين

بواسطة محمود عطا الله
غبار الكويت

تعرضت الكويت اليوم الأحد إلى موجة غبار كثيف تعرضت لها معظم مناطق البلاد بسبب سرعة الرياح الكبيرة والمثيرة للرمال والأتربة، هذا وقد ظهر غبار الكويت بشدة على الطرق السريعة والأماكن الصحراوية والمفتوحة وجنوب البلاد وفي العبدلي والجهراء، وقد طالبت الجهات المختصة المواطنين والمقيمين بضرورة الحذر وعدم الخروج إلا في حالة الحاجة القصوى، كما لم تعمل المصارف في الفترة المسائية ليوم لأحد.

غبار الكويت مستمر غدا الإثنين

أكد خبراء الأرصاد أن هناك فرص كبيرة لحدوث غبار كثيف في نهار غدًا الإثنين على الكثير من المناطق وخاصة المفتوحة والمكشوفة، إلى جانب تدني للرؤية، مع إنعدامها في بعض المناطق، حيث تصل سرعة الرياح يوم الإثنين إلى 70 كيلو متر في الساعة وهي رياح مثيرة للرمال والأتربة، بخصوص الحرارة فسوف تكون الاجواء يوم الإثنين حارة، ستكون سرعة الرياح غدا هي الأقوى خلال الخمسة أيام القادمة على أن تقل سرعة الرياح بداية من الثلاثاء.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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