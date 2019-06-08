غدًا الأحد.. توقعات درجات الحرارة في الكويت خلال 48 ساعة القادمة

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت عن توقعات درجات الحرارة وتنبؤات الطقس خلال 48 ساعة القادمة في الدولة، حيث أكدت الإدارة أن درجات الحرارة يوم غدا الأحد 9 يونيو 2019 في الكويت ستكون العظمى 49 درجة والصغرى 30 درجة، شديد الحرارة، وتتراوح سرعة الرياح من 8 إلى 32 كم في الساعة، واتجاه الرياح شمالية شرقية، وطقس الإثنين 10 يونيو 2019 في الكويت سيكون شديد الحرارة ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية، درجة الحرارة الإثنين العظمى 49 والصغرى 31، الرياح متقلبة جنوبية شرقية.

توقعات الطقس والحرارة بالكويت غدا الأحد 9 يونيو 2019

طقس نهار الأحد في الكويت سيكون شديد الحرارة، سرعة الرياح خفيفة إلى معتدلة، واتجاهها شمالية إلى شرقية، بينما الطقس ليل الأحد حار نسبيا، وسيكون رطب نسبيا على المناطق الساحلية، سرعة الرياح من خفيفة لمعتدلة، واتجاه الرياح سيكون متقلب جنوبية شرقية وتتحول إلى جنوبية غربية خفيفة، درجات الحراراة الكويت غدا الأحد الصغرى 30 والعظمى 49.