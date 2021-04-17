أرقام برنامج السارية البحرين-Alsarya tv- وكيفية الاشتراك المباشر

ننشر ارقام برنامج السارية الذي يبث على قناة البحرين ومن خلال هذه الارقام يستطيع اي راغب بالاشتراك الدخول بسحوبات جوائز السيارات إذ يتم تضمين رقم المشترك في نظام السحوبات العشوائي لAlsarya tv ويبرز برنامج السارية كنوع من البرامج الشعبية الذي يعنى بالتراث القديم الوطني وتصور حلقات البرنامج من قرية الإنتاج الإعلامي التراثية وتهدف في تقديم الاسئلة المتعلقة بكل ما هو قديم من حضارة البحرين وتاريخها والمفردات العريقة ومعاني بعض الكلمات النادرة التي يعرفها القليل وهذا كله يسهم بالاعتزاز وتنمية الهوية الوطنية للسكان البحرينيين.

مسابقة السارية

يذاع برنامج السارية يومياً على ششة تلفزيون البحرين الساعة 10:30 مساءاً بتوقيت مملكة البحرين. ويتم اعادته حلقاته في 1:00 ظهراً، تعتبر مسابقة السارية من اهم البرامج الحالية التي تبث من البحرين وفكرة المسابقة مبتكرة لم يسبق ان تم اعتماد برنامج شبيه، وتهدف السارية الى احياء الموروث الشعبي بطرق اكثر جذباً بإبراز الانماط القديمة والتراث الشعبي للبحرين على كل المستويات العلمية والثقافية والتراثية وذلك في إطار اسئلة عامة، ارقام برنامج السارية اصبحت متاحة والتي من خلالها تسمح للجمهور بتفعيل الاشتراك الخاص بهم لدخول السحب على جوائز السيارات.

كيفية المشاركة في برنامج السارية

وتختلف جوائز السيارات المقدمة من السارية-Alsarya 2021 عن الموسم السابق من ناحية عدد مرات السحوبات والتي تتم كل اربعة ايام، بخلاف الموسم الاول التي كانت تتوفر السحوبات كل اسبوع.

يتم دعم برنامج السارية من قبل شركة إبراهيم خليل كانو، الوكيل الحصري لسيارات “تويوتا”والوكيل الحصري لسيارات “تويوتا” من حيث الجوائز بتقديمه 4 سيارات لصالح برنامج السارية من اصل 10 سيارات يطرحها برنامج السارية الشعبي كجوائز سحوبات.

ويعرض برنامج السارية يومياً خلال شهر رمضان على قناة تلفزيون البحرين ويتم اعادة حلقاته في اليوم التالي الساعة 1:00 ظهراً.

يمكنكم المشاركة والدخول في السحب على جوائز السيارات في برنامج السارية من خلال إرسال كلمة موروثنا عبر رسالة نصية قصيرة sms على الأرقام التالية:

أرقام مسابقة السارية من STC

الشركة: STC (فيفا سابقا)

رقم الاشتراك في السارية هو 98989

التكلفة لكل رسالة: 500 فلس بحريني.

ارقام مسابقة السارية من بتلكو

الشركة: Batelco

رقم الاشتراك في السارية هو 94444

التكلفة لكل رسالة: 500 فلس بحريني.

ارقام مسابقة السارية من زين

الشركة: Zaiin

رقم الاشتراك في السارية هو 94499

التكلفة لكل رسالة: 500 فلس بحريني.

التسجيل في برنامج السارية

يوفر برنامج السارية طرق للتسجيل عبر موقع السارية الرسمي، على الانترنت، حيث بمجرد الولوج الى الموقع المذكور يمكن ملئ الخانات المخصصة للبيانات الشخصية للراغب بالتسجيل، من قبيل ادخال الاسم الكامل، رقم الهاتف المحمول، الرقم الشخص لبطاقة الهوية CPR، ادخال العنوان، المنطقة، ثم النقر على زر شارك الذي تجده بالأسفل.