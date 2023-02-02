فتح التطوع في الجيش الكويتي 2023.. تعرف على رابط التسجيل والشروط لرتبة جندي مهني
أعلنت وزارة الدفاع عن فتح باب التطوع في الجيش الكويتي لشغل رتبة (جندي مهني)، وحددت الوزارة ورئاسة الأركان رابط التسجيل للتطوع في الجيش الكويتي 2023 وشروط التسجيل والفئات المستهدفة للتطوع كجندي مهني، حيث نتناول من خلال هذا التقرير كافة التفاصيل، هذا وسوف يُفتح باب التسجيل من يوم الأحد 5 فبراير 2023 ويستمر حتى يوم 11 فبراير 2023.
رابط تسجيل التطوع في الجيش الكويتي 2023
- الفئات المستهدفة للتقديم على رابط تسجيل التطوع في الجيش الكويتي 2023 كمهني بوزارة الدفاع هي (الكويتيين، أبناء الكويتيات، أبناء الشهداء، حملة إحصاء 65، أبناء العسكريين الغير كويتيين).
- يشترط أن يكون المتقدم قد أتم 18 سنة وأن لا يزيد عمره عن 50 عامًا.
- أن يكون المتقدم لائقًا للخدمة العسكرية وألا يقل طولة عن 157 سم.
- حسن السير والسلوك، ألا يكون قد حكم عليه في عقوبة تمنعه من التطوع.
- من الشروط أن يجتاز المقابلة المهنية (حرفية – فنية) وأن يجتاز المقابلة الشخصية.
- رابط موقع التسجيل: https://vc.kuwaitarmy.gov.kw/
- مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.