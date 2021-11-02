شروط العمرة للكويتيين موسم 1443/2021

يريد الكثيرون من الكويتيين والخليجيين أداء العمرة لهذا العام 1443 والذي يوافق ميلاديا 2021-2022، وفي خبر سار للجميع، أعلنت المملكة العربية السعودية عن فتح معابرها البرية والبحرية والجوية لاستقبال الراغبين في أداء العمرة من الكويت ومن معظم دول العالم، وذلك من تاريخ 22 ربيع الأول 1443 الماضي، وعليه سوف يتمكن الكويتيين ومواطني مجلس التعاون الخليجي من أداء العمرة والسفر من الكويت للسعودية.
شروط العمرة للكويتيين والخليجيين
- أهم شرط هو تلقي التطعيم بلقاح معتمد في المملكة العربية السعودية وهي نفسها المعتمدة في الكويت.
- تحميل تطبيق توكلنا وتفعيله.
- pcr خلال 72 ساعة من الوصول للمملكة، وشهادة التطعيمات مطبوعة.
- يتم تسجيل اللقاح من هذا الرابط من هنا.
- يتم تسجيل اللقاح قبل الوصول للمملكة 72 ساعة.
- تأمين سحي بحدود 6 دنانير.
- عمرة مقبولة بإذن الله.