فرصة ذهبية من مسابقة الحلم للفوز بـ 125.000$ في 3 خطوات

تواصل مسابقة الحلم الكشف عن مفاجأتها الكبرى لآلاف المشتركين في جميع أنحاء الوطن العربي، بعدما أعلنت مؤخرًا عن الاستعداد للسحب على الجائزة الجديدة بقيمة 125 ألف دولار أمريكي، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان اسم الفائز بجائزة الربع مليون دولار أمريكي، والتي ربحها المواطن أحمد إبراهيم وهو مصري الجنسية مقيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، في الوقت الذي بدأت فيه في تلقي طلبات الاشتراك في السحب الجديد المقبل.

الاشتراك في مسابقة الحلم

وأمامك الآن فرصة ذهبية لتحقيق حلمك للفوز بإحدى جوائز مسابقة الحلم التي تخطت حاجز الـ 3.5 مليون دولار أمريكي، حيث تم حتى الآن الإعلان عن 15 فائز بجوائز متفاوتة، كان أكبرها السحب على جائزة النصف مليون دولار، والتي ربحها المصري محمد طارق عبدالوهاب، وتتواصل عمليات تلقي طلبات الاشتراك في المسابقة من خلال خدمة الاتصالات والرسائل النصية، أو من خلال الخدمات الإلكترونية وتطبيق حلم والموقع الرسمي للمسابقة.

أرقام الاشتراك من جميع الدول

أرقام مسابقة الحلم من مصر:

Etisalat 95450

Vodafone 95450

Orange 95450

Vodafone 95450 Orange 95450 أرقام مسابقة الحلم من العراق:

Asiacell 2266

Korek 2180

Zain 2833 1200

Korek 2180 Zain 2833 1200 أرقام مسابقة الحلم من الأردن:

Orange 98880

Umniah 98858

Zain 98858 70

أرقام مسابقة الحلم من فلسطين:

Umniah 98858 Zain 98858 70 أرقام مسابقة الحلم من فلسطين: Jawwal 1623

Wataniya 6750

أرقام مسابقة الحلم من سوريا:

Wataniya 6750 أرقام مسابقة الحلم من سوريا: MTN 1736

Syriatel 1736

أرقام مسابقة الحلم من موريتانيا:

Syriatel 1736 أرقام مسابقة الحلم من موريتانيا: Mauritel 1559

أرقام مسابقة الحلم من المغرب:

Inwi 9669

Orange 9669

أرقام مسابقة الحلم من تونس:

Orange 9669 أرقام مسابقة الحلم من تونس: Tunisie Telecom 85988

Ooredoo 85988

ORANGE 85988

أرقام مسابقة الحلم من الكويت:

Ooredoo 85988 ORANGE 85988 أرقام مسابقة الحلم من الكويت: Zain 96922

VIVA 50640

GSM 4141

gsm 4141

أرقام مسابقة الحلم من السعودية:

VIVA 50640 GSM 4141 gsm 4141 أرقام مسابقة الحلم من السعودية: Mobily 650444

Zain 755505

Zain 755505

Mobily 650444

LEBARA 313131

Virgin Mobile 300300

Thuraya 0088216101074

أرقام مسابقة الحلم من الإمارات:

Zain 755505 Zain 755505 Mobily 650444 LEBARA 313131 Virgin Mobile 300300 Thuraya 0088216101074 أرقام مسابقة الحلم من الإمارات: Etisalat 6070

Du 3636

أرقام مسابقة الحلم من البحرين:

Batelco 94000

VIVA 98885

VIVA 98885

Batelco 94000

أرقام مسابقة الحلم من عُمان:

Du 3636 أرقام مسابقة الحلم من البحرين: Batelco 94000 VIVA 98885 VIVA 98885 Batelco 94000 أرقام مسابقة الحلم من عُمان: GSM 90434

الرقم الدولي الموحد: (GSM 0088216101092).

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