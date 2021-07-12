فرصة ذهبية من مسابقة الحلم للفوز بـ 125.000$ في 3 خطوات

بواسطة Mohamed said
مسابقة الحلم مسابقة الحلم

تواصل مسابقة الحلم الكشف عن مفاجأتها الكبرى لآلاف المشتركين في جميع أنحاء الوطن العربي، بعدما أعلنت مؤخرًا عن الاستعداد للسحب على الجائزة الجديدة بقيمة 125 ألف دولار أمريكي، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان اسم الفائز بجائزة الربع مليون دولار أمريكي، والتي ربحها المواطن أحمد إبراهيم وهو مصري الجنسية مقيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، في الوقت الذي بدأت فيه في تلقي طلبات الاشتراك في السحب الجديد المقبل.

1 الاشتراك في مسابقة الحلم
2 أرقام الاشتراك من جميع الدول

الاشتراك في مسابقة الحلم

وأمامك الآن فرصة ذهبية لتحقيق حلمك للفوز بإحدى جوائز مسابقة الحلم التي تخطت حاجز الـ 3.5 مليون دولار أمريكي، حيث تم حتى الآن الإعلان عن 15 فائز بجوائز متفاوتة، كان أكبرها السحب على جائزة النصف مليون دولار، والتي ربحها المصري محمد طارق عبدالوهاب، وتتواصل عمليات تلقي طلبات الاشتراك في المسابقة من خلال خدمة الاتصالات والرسائل النصية، أو من خلال الخدمات الإلكترونية وتطبيق حلم والموقع الرسمي للمسابقة.

فرصة ذهبية من مسابقة الحلم للفوز بـ 125.000$ في 3 خطوات
فرصة ذهبية من مسابقة الحلم للفوز بـ 125.000$ في 3 خطوات

أرقام الاشتراك من جميع الدول

  • أرقام مسابقة الحلم من مصر:
  • Etisalat 95450
    Vodafone 95450
    Orange 95450
  • أرقام مسابقة الحلم من العراق:
  • Asiacell 2266
    Korek 2180
    Zain 2833 1200
  • أرقام مسابقة الحلم من الأردن:
  • Orange 98880
    Umniah 98858
    Zain 98858 70
    أرقام مسابقة الحلم من فلسطين:
  • Jawwal 1623
    Wataniya 6750
    أرقام مسابقة الحلم من سوريا:
  • MTN 1736
    Syriatel 1736
    أرقام مسابقة الحلم من موريتانيا:
  • Mauritel 1559
  • أرقام مسابقة الحلم من المغرب:
  • Inwi 9669
    Orange 9669
    أرقام مسابقة الحلم من تونس:
  • Tunisie Telecom 85988
    Ooredoo 85988
    ORANGE 85988
    أرقام مسابقة الحلم من الكويت:
  • Zain 96922
    VIVA 50640
    GSM 4141
    gsm 4141
    أرقام مسابقة الحلم من السعودية:
  • Mobily 650444
    Zain 755505
    Zain 755505
    Mobily 650444
    LEBARA 313131
    Virgin Mobile 300300
    Thuraya 0088216101074
    أرقام مسابقة الحلم من الإمارات:
  • Etisalat 6070
    Du 3636
    أرقام مسابقة الحلم من البحرين:
    Batelco 94000
    VIVA 98885
    VIVA 98885
    Batelco 94000
    أرقام مسابقة الحلم من عُمان:
  • GSM 90434
  • الرقم الدولي الموحد: (GSM 0088216101092).

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Mohamed said
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