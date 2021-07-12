فرصة ذهبية من مسابقة الحلم للفوز بـ 125.000$ في 3 خطوات

تواصل مسابقة الحلم الكشف عن مفاجأتها الكبرى لآلاف المشتركين في جميع أنحاء الوطن العربي، بعدما أعلنت مؤخرًا عن الاستعداد للسحب على الجائزة الجديدة بقيمة 125 ألف دولار أمريكي، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان اسم الفائز بجائزة الربع مليون دولار أمريكي، والتي ربحها المواطن أحمد إبراهيم وهو مصري الجنسية مقيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، في الوقت الذي بدأت فيه في تلقي طلبات الاشتراك في السحب الجديد المقبل.
الاشتراك في مسابقة الحلم
وأمامك الآن فرصة ذهبية لتحقيق حلمك للفوز بإحدى جوائز مسابقة الحلم التي تخطت حاجز الـ 3.5 مليون دولار أمريكي، حيث تم حتى الآن الإعلان عن 15 فائز بجوائز متفاوتة، كان أكبرها السحب على جائزة النصف مليون دولار، والتي ربحها المصري محمد طارق عبدالوهاب، وتتواصل عمليات تلقي طلبات الاشتراك في المسابقة من خلال خدمة الاتصالات والرسائل النصية، أو من خلال الخدمات الإلكترونية وتطبيق حلم والموقع الرسمي للمسابقة.
أرقام الاشتراك من جميع الدول
- أرقام مسابقة الحلم من مصر:
- Etisalat 95450
Vodafone 95450
Orange 95450
- أرقام مسابقة الحلم من العراق:
- Asiacell 2266
Korek 2180
Zain 2833 1200
- أرقام مسابقة الحلم من الأردن:
- Orange 98880
Umniah 98858
Zain 98858 70
أرقام مسابقة الحلم من فلسطين:
- Jawwal 1623
Wataniya 6750
أرقام مسابقة الحلم من سوريا:
- MTN 1736
Syriatel 1736
أرقام مسابقة الحلم من موريتانيا:
- Mauritel 1559
- أرقام مسابقة الحلم من المغرب:
- Inwi 9669
Orange 9669
أرقام مسابقة الحلم من تونس:
- Tunisie Telecom 85988
Ooredoo 85988
ORANGE 85988
أرقام مسابقة الحلم من الكويت:
- Zain 96922
VIVA 50640
GSM 4141
gsm 4141
أرقام مسابقة الحلم من السعودية:
- Mobily 650444
Zain 755505
Zain 755505
Mobily 650444
LEBARA 313131
Virgin Mobile 300300
Thuraya 0088216101074
أرقام مسابقة الحلم من الإمارات:
- Etisalat 6070
Du 3636
أرقام مسابقة الحلم من البحرين:
Batelco 94000
VIVA 98885
VIVA 98885
Batelco 94000
أرقام مسابقة الحلم من عُمان:
- GSM 90434
- الرقم الدولي الموحد: (GSM 0088216101092).
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