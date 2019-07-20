فضل صيام يوم عرفة للمسلمين وماذا قال النبي في صيام عرفة للحجاج

من أعظم أيام السنة التي تمر على المسلمين في كل مكان هو يوم عرفة الذي يقف فيه حجاج بيت الله الحرام بجبل عرفات لأداء مناسك الحج، والجدير بالذكر أن يوم عرفات هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة من كل عام، ومن المستحب أن يصوم المسلمين في هذا اليوم، طمعًا في القبول والأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، كما أنه إلى جانب الصيام فيستحب القيام بالعديد من الأعمال الصالحة وعلى رأسها إخراج الصدقات، وصلة الرحم، وسوف نتعرف على فضل صيام يوم عرفة بالتفصيل.

فضل صيام يوم عرفة

هناك العديد من الأحاديث النبوية الشريفة التي أكدت على فضل صيام عرفة، فإلى جانب أن الله سبحانه وتعالى أقسم بالليالي العشر وهي العشر الأولى من ذي الحجة، والتي فيها يوم عرفات، فهناك أيضًا الأحاديث النبوية التي تؤكد فضل هذا اليوم، فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم:

(صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده)

فما أجمل من ذلك وما أفضل من ذلك ثواب وخير جزاء! فعندما نقوم بصيام يوم عرفة ويتقبله الله سبحانه وتعالى مِنا فإنه يكفر عنه السنة التي قبلها، والسنة التي تليها، وكل مسلم يرغب في أن يحصل على هذا الأجر ويحصل على الكثير من الحسنات في هذا اليوم المبارك.

صيام وقفة عرفات للحجاج

وهناك العديد من الأحاديث النبوية التي تداولت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تؤكد أن النبي نهى الحجاج عن صيام يوم عرفات، وقد تم التأكيد من قبل العديد من العلماء على أن الحاج ينبغي أن يتفرغ لأداء العبادات والمناسك ولا يصوم حتى يستطيع إتمام المناسك، والله تعالى أعلم.

فنرجو الله تقبل أعمالنا، وأن يبارك لنا في الطاعات، وكل عام وأنتم بخير، وأعاد الله علينا وعليكم الأيام بكل خير.