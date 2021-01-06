فقدان مؤقت بالذاكرة وتشويش بالذهن .. والمزيد ينضم لقائمة أعراض كورونا الجديدة

ينتمي كورونا إلى عائلة الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي، مسببة مشكلات صحية كالزكام ومشكلات بالتنفس وإلتهابات بالحلق، ولكن السلالة التي ظهرت في مارس 2019، وعرف المرض الذي تسببه باسم “كوفيد -19″، لا تزال تفاجئ العلماء والأطباء حول العالم، بالأعراض التي تسببها، فقد ظهرت أول إصابة في مدينة ووهان الصينية، بمارس 2019، وقامت منظمة الصحة العالمية في سبتمبر من نفس العام، بإعلانها كجائحة، نجحت خلال فترة قصيرة في الانتقال لجميع دول العالم، مسببة ظهور أعراض كورونا الجديدة، والتي تختلف عن الأعراض التي ظهرت على أوائل المصابين منذ بداية الأزمة.

أعراض كورونا الجديدة

عُرفت الإصابة بكورونا، في بداية ظهورها، بأنها تسبب أعراض الجهاز التنفسي، وذُكر وقتها من قبل الأطباء، أن الأعراض تظهر بعد فترة 14 يوم من إلتقاط العدوى، وأطلقوا على فترة ال14 يوم اسم “فترة الحضانة”، تظهر بعدها أعراض مثل:

السعال.

الحمى.

الإعياء والتعب

مشكلات بالتنفس

إلتهاب بالحلق.

سيلان بالأنف.

آلام الصدر

آلام بالعضلات

إلتهاب الملتحمة

القشعريرة

الصداع

جاءت الأعراض السابقة في بدايات الإصابات، وقد تم إعلانها كأعراض مؤكدة تظهر على المصابين بكورونا، ولابد من التوجه للمستشفى للرعاية الطبية، وإذا كانت حالة المريض مستقرة، يمكنه المكوث بالمنزل في عزل ذاتي حتى تتحسن صحته وتبدأ الأعراض في الاختفاء بشكل تدريجي.

ولكن قلة من المصابين بدأت تظهر عليهم أعراض جديدة، غير المعتادة، فشملت الإصابة تأثر الجهاز الهضمي والعصبي، وبدأ يظهر على المصابين أعراض مثل:

الغثيان والقئ. الإسهال آلام بمنطقة البطن ظهور الطفح الجلدي فقدان حاسة الشم والتذوق. تشوش الذهب فقدان مؤقت بالذاكرة. إلتقاط روائح كريهة لا مصدر لها فيما تعرف ب “anosmia”.

وقد انتشرت أعراض مثل فقدان حاسة الشم والتذوق والأنوسميا وكذلك فقدان الذاكرة المؤقت، بين شباب الأطباء والقائمين على الرعاية الصحية بالمستشفيات والمعاهد ممن إلتقطوا العدوى، ولكن الجيد في الأمر، أن مثل هذه الأعراض تكون مصاحبة للحالات المستقرة، وقد اعتبرها الأطباء مؤشر جيد لفترات طويلة.

وعلى الجانب الآخر، نجد أن بعض المصابين، قد لا تظهر عليهم أي أعراض على الإطلاق، وقد تظهر في بعض الحالات أعراض بسيطة، وقد تتفاقم شدة ظهور الأعراض في حالات أخرى، وفي هذه الحالة يحتاج المصابين إلى التوجه للمستشفيات المخصصة للعزل والحصول على الرعاية الصحية اللازمة لحين استقرار حالتهم.

حالات تُصاب بأعراض خطيرة

تختلف حدة ظهور الأعراض من مريض إلى آخر، فلا يمكن التنبؤ على وجه الخصوص بأن هذا المريض أو ذاك قد يصاب بأعراض خطيرة، ولكن الأطباء قد رجحوا أن المرضى من كبار السن وكذلك المصابين بالأمراض المزمنة، في الغالب يمكن اعتبارهم عرضة للإصابة بأعراض خطيرة بالمقارنة بغيرهم، وقد جمع الأطباء قائمة ببعض الأمراض المزمنة التي قد ترجح إصابة أصحابها بأعراض خطيرة، وضمت القائمة الآتي:

المصابين بأمراض القلب، كإعتلال عضلة القلب أو أمراض الشرايين التاجية.

المصابين بأمراض السرطان، خاصة الحالات النشطة.

المصابين بأمراض السكري.

المصابين بأمراض الكلى المزمن.

المصابين بمرض الخلايا المنجلية.

من يعانون من مشكلات بالجهاز المناعي، كأصحاب الأمراض المناعية ومن يتلقوا مثبطات المناعة من زارعي الأعضاء.

الذين يعانون من مشكلات السمنة المفرطة.

المدخنين، خاصة المدخن الشرة.

المصابين بأمراض الكبد.

المصابين بمرض الربو.

أمراض الجهاز العصبي والدماغ.

مرضى ارتفاع ضغط الدم.

متى يجب عليك زيارة الطبيب

إذا كنت ممن خالطوا أحد المصابين بكورونا، فعليك الاتصال بالطبيب الخاص بك للاستشارة، وأخذ النصائح اللازمة في تلك الحالة، ولكن ظهور الأعراض التالية، يعني أنك بحاجة إلى التوجه للطبيب على الفور: