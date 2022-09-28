فقدت شهادة الجنسية وتريد المشاركة في انتخابات مجلس الأمة 2022.. تعرف على الحل

أعلنت وزارة الداخلية في بيان صدر عنها منذ قليل، أن المشاركة والتصويت في انتخابات مجلس الأمة 2022 الكويتي سوف يكون عن طريق شهادة الجنسية الأصلية أو شهادة لمن يهمه الأمر، وأعلنت أنها سوف تُصدر شهادة لمن يهمه الأمر لمن فقد شهادة الجنسية، حيث نوضح لكم من خلال هذا التقرير طريقة استخراج شهادة لمن يهمه الأمر لمن فقد شهادة الجنسية الأصلية ويريد التصويت في انتخابات الكويت 2022.

استخراج شهادة الجنسية للمشاركة في انتخابات مجلس الأمة 2022

مكان استخراج بدل فاقد أو تالف شهادة الجنسية الأصلية في الكويت وشهادة لمن يهمه الأمر للمشاركة في انتخابات مجلس الأمة 2022 هو “الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر بمنطقة الضجيج”.

سوف تعمل تلك الإدارة يوم الخميس غدا من الساعة 8 صباحًأ حتى 8 مساء.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بدل فاقد أو تالف شهادة الجنسية في الكويت هي أصل البطاقة المدنية وصورة عنها، بالإضافة إلى عدد 2 صورة شخصية 4 في 6 بخلفية زرقاء وحضور صاحب المعاملة شخصيًا.

من الجدير بالذكر أن انتخابات مجلس الأمة في الكويت تنطلق يوم الغد الخميس 29 سبتمبر 2022 في خمس دوائر انتخابية، يفوز في كل دائرة عشرة مرشحين.