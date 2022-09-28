فقدت شهادة الجنسية وتريد المشاركة في انتخابات مجلس الأمة 2022.. تعرف على الحل

بواسطة محمود عطا الله
استخراج الجنسية للمشاركة في انتخابات مجلس الأمة 2022 استخراج الجنسية للمشاركة في انتخابات مجلس الأمة 2022

أعلنت وزارة الداخلية في بيان صدر عنها منذ قليل، أن المشاركة والتصويت في انتخابات مجلس الأمة 2022 الكويتي سوف يكون عن طريق شهادة الجنسية الأصلية أو شهادة لمن يهمه الأمر، وأعلنت أنها سوف تُصدر شهادة لمن يهمه الأمر لمن فقد شهادة الجنسية، حيث نوضح لكم من خلال هذا التقرير طريقة استخراج شهادة لمن يهمه الأمر لمن فقد شهادة الجنسية الأصلية ويريد التصويت في انتخابات الكويت 2022.

استخراج شهادة الجنسية للمشاركة في انتخابات مجلس الأمة 2022

  • مكان استخراج بدل فاقد أو تالف شهادة الجنسية الأصلية في الكويت وشهادة لمن يهمه الأمر للمشاركة في انتخابات مجلس الأمة 2022 هو “الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر بمنطقة الضجيج”.
  • سوف تعمل تلك الإدارة يوم الخميس غدا من الساعة 8 صباحًأ حتى 8 مساء.
  • الأوراق المطلوبة لاستخراج بدل فاقد أو تالف شهادة الجنسية في الكويت هي أصل البطاقة المدنية وصورة عنها، بالإضافة إلى عدد 2 صورة شخصية 4 في 6 بخلفية زرقاء وحضور صاحب المعاملة شخصيًا.

من الجدير بالذكر أن انتخابات مجلس الأمة في الكويت تنطلق يوم الغد الخميس 29 سبتمبر 2022 في خمس دوائر انتخابية، يفوز في كل دائرة عشرة مرشحين.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

الاستعلام عن مكان تصويت الناخب بالرقم المدني انتخابات مجلس الأمة 2022.. رابط معرفة…

أخبار العالم

متى تفتح مدينة ونترلاند الكويت الترفيهية 2022؟