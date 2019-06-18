فلافل falafel – جوجل تحتفل باليوم العالمي للأكل الشعبي طعمية

يحتفل محرك البحث “جوجل” اليوم بوضع صورة فلافل أو كما يقال عنها في مصر طعمية والتي تعد أكلة شعبية في العديد من الدول وخاصة الدول العربية ومصر، حيث قامت جوجل بتغيير شعارها إلى صورة ساندوتش الفلافل لتذكير الجميع بأن اليوم هو اليوم العالمي لتلك الأكلة التي يأكلها الجميع، حيث تحتوي على بروتين نباتي حيث انها تتكون من الفول وبعض الخضروات.

فوائد وجبة فلافل

تحتوي الطعمية على بروتين نباتي يتمثل في الفول وهو المكون الرئيسي لها بالاضافة إلى الالياف حيث انها تحافظ على صحة القلب وصحة الجهاز الهضمي، كما تحتوي على فيتامينات ومعادن بالاضافة إلى الكالسيوم والحديد والفسفور والزنك والبوتسيوم والمواد الصحية التي يحتاج إليها جسم الانسان لكي تساعده على النمو، كما انها تساعد على ضبط السكر بالدم، وتعزيز الدورة الدموية وحماية الفرد من الامراض المتعلقة بالدم.

كما ان الفلافل تعد من الوجبات منخفضة السعرات الحرارية ولذلك فهي صحية لعدم احتوائها على دهون مشبعة او غير مشبعة بل تحتوي على دهون صحية لذلك فهي لا تؤدي إلى زيادة الدهون بالجسم مثل باقي الوجبات الأخرى، حيث أن الدهون المشبعة تؤدي إلى ارتفاع نسب الكوليسترول بالدم وهو ما يضر بالانسان بشكل كبير، بالاضافة إلى احتواءها على فيتامين (أ) والذي يؤدي إلى قوة النظر.

طعمية في مصر

ويقال عليها في مصر طعمية حيث تعد من الوجبات الاساسية في كل منزل مصري على الافطار، حيث يأكلها الجميع سواء غني أو فقير وذلك بسبب القيم الغذائية الكبيرة التي تتمتع بها بالاضافة إلى سعرها الذي يكون في متناول الجميع، كما تقوم بعض البيوت المصرية بصنعها في المنزل حيث تتكون من الفول المطحون مع اضافة خضروات له، أما في بلاد الشام فتصنع الفلافل من خلال الحمص المطحون.

ويقوم محرك البحث “جوجل” دائما باحياء ذكرى للعديد من الاحداث او المناسبات لتذكير الجميع بها، وذلك من خلال تغيير واجهة محرك البحث من الصورة التقليدية لجوجل إلى صورة الحدث الذي يحتفل به، حيث تعد تلك من استراتيجيات شركة جوجل التي تحيي العديد من الذكرات المهمة.