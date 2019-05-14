فوائد القسط الهندي للصحة واضراره للحامل

القسط الهندي هو أحد الأعشاب الهندية التي تدخل في علاجات طبية كثيرة، وتعرف جذور القسط بالعود الهندي، بالإضافة إلى أن له رائحة طيبة، يتحول لونه إلى الأصفر أو اللون البني الفاتح عند وضعه في الماء لفترة، أو إضافته إلي الأطعمة والمشروبات المختلفة.

فوائد القسط الهندي للجسم

تستخدم جذور القسط الهندي كمطهر ومضاد للبكتيريا والجراثيم.

تستخدم الجذور لمعالجة التشنجات.

تعمل جذور القسط على تعزيز صحة الجهاز الهضمي والتنفسي.

يعمل على طرد غازات المعدة.

يعالج السعال والربو وأمراض الجهاز التنفسي.

يحتوي على مواد كيميائية تعمل على قتل الديدان الأسطوانية أو الخيطية والأمراض المعوية.

يستخدم كنوع من التوابل التي تضيف نكهة للأطعمة.

يقوي جهاز المناعة في الجسم.

يساعد في العلاج من الكوليرا.

يكافح الشيخوخة ويعزز صحة الجلد لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

يعالج الجروح ويعمل على الشفاء منها سريعا، ومنع العدوى عن طريق وضع عجينة من جذور القسط الهندي على مكان الجرح.

يدخل القسط الهندي في صناعة العطور ومستحضرات التجميل.

فوائد القسط الهندي لإنقاص الوزن

يساعد القسط الهندي على تخفيف وزن الجسم والنحافة بشكل فعال، حيث يقوم بإذابة الدهون المتراكمة خاصة فى منطقة البطن والأرداف من أجل الحصول على الوزن والشكل المثالي لجسم الإنسان.

فوائد القسط الهندي للبشرة

يعالج القسط الأمراض الجلدية ويعمل على وقاية البشرة من ظهور الندبات والتشوهات الجلدية الناتجة عن الجروح أو الحروق كما أنها تمنع التجاعيد الجلدية وظهور البقع الناتجة عن التقدم في العمر، ويعمل على إزالة الكلف والنمش والبقع السوداء على البشرة، والتي تعاني منها معظم السيدات والفتيات.

اضرار القسط الهندي على صحة المرأة الحامل

بالرغم من الفوائد الكثيرة للقسط الهندي إلا أن له أضرار في بعض الحالات فلا ينصح باستخدامه خلال فترة الدورة الشهرية حيث انه يعمل على زيادة إفراز الدم، لذلك لا ينصح ايضا باستخدامه بالنسبة للمرأة الحامل لأنه قد يتسبب في عملية إجهاض للجنين، لذلك ينصح باستشارة الطبيب قبل بدء استخدامه لمعالجة أي مرض، لتجنب الآثار الجانبية التي قد تنتج عن تناوله.