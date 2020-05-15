رويال فيت جي Royal Vit G هو عبارة عن مكمل غذائي متعدد الفيتامينات، ويعد من الأدوية المستعملة لمعالجة مشاكل تساقط الشعر، والعديد من المشاكل الأخرى، وذلك بفضل احتوائه على الكثير والكثير من الفيتامينات التي يحتاجها جسم الإنسان، وفيما يلي نوضح فوائد كبسولات رويال فيت جي وأضرار كثرة الاستعمال.

فوائد كبسولات رويال فيت جي

يتمتع رويال فيت جي بالعديد من المزايا والفوائد التي تجعله منتج ودواء ذو درجة عالية من الثقة والطلب، حيث أن رويال فيت جي يعالج مشاكل تساقط الشعر وضعف الأظافر ومشاكل أخري جنسية وهذا ما سوف نذكره في فوائد رويال فيت جي للانتصاب، وسوف نتناول أهم فوائد رويال فيت جي فيما يلي:

• يقي من الإصابة بالتجاعيد وفقدان البصر بسبب كبر السن.

• معالجة نقص فيتامين أ.

• معالجة أمراض العين، ومشاكل البشرة.

• معالجة نقص الثيامين.

• معالجة تساقط الشعر.

• رويال فيت جي يعالج سرعة القذف.

• يشعرك بالشبع لمدة طويلة مما يجعله فعال في ضبط الحمية الغذائية.

• خفض نسبة الدهون الثلاثية.

• الحد من المشكلات العصبية والأمراض القلبية.

• معالجة الصداع النصفي وزيادة نسبة الهوموسيستين في الدم.

• الحد من الأنيميا والتشنجات.

• يعالج الأنيميا من النوع الخبيث كما يعالج نقص كمية البيوتين في الدم.

• يمنع الإصابة بمضاعفات الحمل.

• يعالج عدم امتصاص فيتامين ب12 بشكل سليم في المعدة.

• يمتص الكميات الزائدة من الساليسيلات كما يعالج مشاكل الجهاز الرئوي والنزلات المعوية.

• الحد من آلام العمود الفقري.

• معالجة التهابات المفاصل ونقص فيتامين ب3 في الجسم.

• يرفع من نسبة البوتاسيوم لدى المصابين بنقص حاد في نسبته.

• النسيان ومرض هشاشة العظام وتكيس المبايض لدى النساء.

• يحافظ على التآزر العصبي العضلي.

• حماية القلب، ومنع الإصابة بأمراض الأوعية الدموية.

• التخلص من الدهون المتراكمة في الجسم والحد من الكولسترول الضار.

• يقي من نقص الغدة الدرقية والمشاكل النفسية.

• يمكن استعماله كمكمل في محاليل الحقن الوريدي.

• دواء رويال فيت جي يعالج أمراض الكبد والتهابات المرارة.

• الإجهاد البدني، وعدم القدرة على بذل مجهود.

ويمكن تقسيم بعض تلك الفوائد إلي مجموعات كالتالي :

فوائد كبسولات رويال فيت جي للنساء

تقوم كبسولات رويال فيت جي Royal vit g بتنشيط الدورة الدموية عند النساء وزيادة قدرة الجسم على التبويض، وبالتالي يعالج تأخر نزول الدورة الشهرية، وأعراض سن اليأس عند السيدات التى تسبب الهزال والضعف العام للسيدات.

فوائد رويال فيت جي للرجال

تقوم كبسولات رويال فيت جي Royal vit g بتنشيط الدورة الدموية عند الرجال وزيادة تدفق الدم داخل الجسم وبالتالي يزيد قدرة وقوة العضو الذكري على الانتصاب وزيادة فرص حدوث الإنجاب، كما أنه يعالج مشاكل سرعة القذف.

فوائد كبسولات رويال فيت جي للانتصاب

بسبب توافر العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة في رويال فيت جيت، فإن فوائد رويال فيت جي للانتصاب كثيرة وهامة حيث يؤثر علي الخصوبة لدى الذكور ومن طرق تأثيره على الذكور ما يلي:

• زيادة كمية السائل المنوي.

• زيادة عدد وقوة الحيوانات المنوية عند القذف.

• يحسن من حركة الحيوانات المنوية أثناء القذف.

• يزيد رويال فيت جي من الرغبة والشهوة الجنسية، مما يجعل من رويال فيت جي للانتصاب دواء مهم لعلاج مشاكل الانتصاب وسرعة القذف والرغبة الجنسية ايضاً.

• يحفز رويال فيت جي الخصية لكي تنتج هرمون التستوستيرون.

• يزيد رويال فيت جي من قوة الانتصاب.

فوائد رويال فيت جي للتخسيس وإنقاص الوزن

تستعمل كبسولات رويال فيت جي Royal vit g للتخسيس فى وجود نظام للتخسيس (رجيم) لتعويض ما يفقده الجسم من فيتامينات ومعادن أساسية وضرورية للجسم فقط أثناء الريجيم، ولكنه لا يسبب زيادة الوزن أو عودة هذه الدهون مرة أخرى.

• يساعد رويال فيت جي في التخلص من الدهون المتراكمة في الجسم والحد من نسبة الكولسترول الضار في الدم.

• يشعرك بالشبع لمدة طويلة مما يجعله فعال في ضبط الحمية الغذائية.

أضرار رويال فيت جي Royal vit g

نستعرض سوياً بعض الأضرار التي من الممكن أن تحدث من الإفراط فى تناول حبوب رويال فيت جي Royal vit g وهي ليست كل الأضرار المحتملة الحدوث، لكنها التي تحدث لبعض الناس بصورة نادرة لكن من المهم معرفتها والرجوع إلى الطبيب المتابع على الفور في حالة ظهورها أو الشعور بأي منها:

• الرغبة في القيء.

• مشاكل أو ضيق في التنفس.

• الإحساس بالامتلاء.

• الشعور بألم في الرأس (الصداع).

• رغبة في حك البشرة واحمرار الوجه والشفاه.

في حالة شعورك بأي من هذه الأعراض ارجع إلى الطبيب، أو الصيدلي على الفور.

موانع استعمال رويال فيت جي Royal Vit G:

◘ حالات فرط كالسيوم الدم أو البول.

◘ أثناء العلاج بأدوية علاج حب الشباب.

◘ وجود حساسية تجاه إحدى مكوناته.

◘ قصور وظائف الكلى.

◘ وجود حصوات في الكلى.

◘ أثناء فترة الرضاعة الطبيعية.

◘ الأكزيما الشديدة والمشكلات الجلدية.

احتياطات أثناء استعمال رويال فيت جي Royal vit g:

• قبل أخذ الدواء يجب اطلاع طبيبك على الأدوية التي تتناولها في الوقت الحالي، وما إذا كنت مصاب بحساسية لأي من الأدوية، أو المواد الفعالة الموجودة في الدواء، وحالتك الصحية في حالات النساء كالحمل، أو الجراحة بصفة عامة للكل، لأن بعض الظروف تزيد من شدة الأعراض الجانبية.

• يجب أخذ الجرعة التي يحددها الطبيب لحالتك.

• يجب سؤال الطبيب حول جرعة الكالسيوم المناسبة لك في اليوم.

• يجب الحذر إذا كنت مصاب باضطراب نزفي أو تحسس الحوامل أو اللواتي يرغبن في الإنجاب قريبا.

• احتقان الجيوب الأنفية.

• الذين يتناولون الفوليك أسيد لأنه لا يكفي بمفرده لمعالجة الأنيميا، ويجب سؤال الطبيب حول الدواء المناسب للحد من فقر الدم والأطعمة التي ينصح بتناولها.

◘ ولا يجب استعمال أي أدوية دون الرجوع إلي طبيب مختص ◘