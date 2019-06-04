“فوراً هنا” رابط موقع وزارة التربية الكويتية لإستخراج نتيجة الصف الثاني عشر الدور الأول بالرقم المدني في الكويت 2019

ينتظر الطلاب واولياء الأمور إعلان نتائج الثانوية العامة في الكويت 2019 ، وذلك من خلال رقم الجلوس والرقم المدني عبر موقع وزارة التعليم الكويتية والمربع الإلكتروني وأيضاً موقع الطالب، حيث أن تلك المواقع هي المواقع الرسمية والمعترف بها لنتائج الطلاب في الكويت، كما يقوم الطلاب أيضا بالبحث عن نتائج الثانوية العامة 2019 الكويت بالاسم، حيث تم الانتهاء من تصحيح الاوراق الامتحانية الخاصة بطلاب الكويت في جميع المراحل الدراسية في جميع أنحاء الكويت.

ومن خلال السطور القادمة سوف نقوم بتوضيح خطوات كيفية الحصول على نتائج طلاب الكويت فور الإعلان عنها بالرقم المدني ورقم الجلوس وكيفية تقديم تظلم على نتائج الثانوية الكويت، وأيضاً روابط أخبار النتائج، تابعونا وضعوا المقالةبالمفضلة ليصلكم المزيد.

تك الإعلان عن نتائج الصف الثاني عشر الثانوي 2019 الكويت ، حيث طال ترقب الطلاب وبحثهم المستمر عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 الكويت ، حيث أن الطلاب قد انهوا آداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني ولم يشغل بالهم سوا نتائج طلاب الكويت.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة الكويت 2019 الثاني عشر الثانوي

قامت وزارة التعليم الكويتية بالسعي الدائم لتوفير أفضل الخدمات للطلاب وأولياء الأمور ، وذلك لمعرفة نتائج الثاني عشر الثانوي، تسهيلاً على طلابها ، ويمكنكم الاستعلام عن نتيجة الثاني عشر الكويت عبر المواقع الرسمية التي سنقوم بعرض الروابط المباشرة لها أو الحصول على التطبيقات الخاصة بالاستعلام من وزارة التعليم الكويتية أو عبر تطبيق بوابة الكويت التعليمية، والجدير بالذكر أنه يمكنكم ارسال رقم الجلوس الخاص بالطالب إلى رثم 99909 أو 111 أو 50860 وسيتم إرسال النتيجة فوراً.

الروابط المباشرة للاستعلام عن نتائج الثانوية العامة الكويت 2019

–موقع وزارة التربية الكويتية

–موقع المربع الإلكتروني

–موقع طالب Taaleb

موعد تقديم تظلمات الصف الثاني عشر الكويت 2019

ستبدأ الوزارة في تلقي طلبات التظلمات من يوم 9 يونيو 2019 من الساعة 9 صباحا وحتي 2 ظهراً، وستستمر فترة تلقي تظلمات الثاني عشر الثانوي حتي يوم 11 يونيو 2019 ولمدة 3 أيام متواصلة.

يتم استقبال تظلمات الثاني عشر الكويت القسم العلمي في مدرسة ابن راشد الابتدائية للبنين – منطقة الفيحاء، وعلي الجانب الآخر يتم استقبال تظلمات الصف الثاني عشر الثانوي 2019 القسم الأدبي والقسم الديني علي حد سواء في مدرسة صقر الشبيب الابتدائية للبنين – منطقة القادسية.