فوز مرزوق الغانم بنتيجة انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2020-2024

انتهت منذ قليل الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة الكويتي الجديد 2020-2024، وشهدت الجلسة انتخابات رئاسة المجلس الجديد، والتي ترشح لها النائبين مرزوق الغانم وبدر الحميدي.

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وأسفرت نتيجة انتخابات مجلس الأمة 2020 على منصب الرئيس عن فوز مرزوق الغانم بعدد 33 صوتًا مقابل 28 صوتًا لبدر الحميدي، وبطلان 3 أصوات، وقد ترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة أكبر الأعضاء سنًا وهو النائب حمد الهرشاني.

كما شهدت الجلسة الافتتاحية انتخاب نائب رئيس مجلس الأمة 2020، حيث فاز بهذا المنصب النائب أحمد الشحومي، والذي حقق عدد أصوات أكبر من منافسة النائب حسن جوهر، كما فاز النائب فرز الديحاني بمنصب أمين السر، والنائب زكي أسامة الشاهين مراقبًا، هذا ويذكر ان الحكومة الجديدة قد شاركت في عملية التصويت في الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة الكويتي.