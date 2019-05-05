فيديو: احتراق طائرة ركاب روسية أثناء هبوطها فى موسكو بسبب حريق بالمحرك

أعلنت قناة “360” على التليجرام، ووكالة “سبوتنيك” الروسية عن احتراق طائرة ركاب روسية فى مطار “شيريميتيفو” بالعاصمة الروسية بموسكو وذلك أثناء محاولة الهبوط بسبب حريق شب فى محرك الطائرة، وكانت الطائرة متجهة من موسكو إلى مورمانسك.

وقد أكدت وكالة الأنباء بأن الطائرة عادة إلى أدراجها مسرعة بعد أن أقلعت من موسكو متوجهة إلى مدينة مورمانسك بسبب حريق شب فى محركها، وكان على متن الطائرة 78 راكب أصيب منهم 6 ركاب فقط وتم إجلاء الركاب الآخرين.

وأكدت مصادر مطلعة بأن الطائرة التى احترقت تابعة لشركة “إيرفلوت” الروسية وأن السبب ربما يعود لعطل فى المعدات الكهربائية، وأكدت لجنة التحقيق بأن التحقيقات جارية للتعرف على ملابسات وأسباب الحادث.

وننشر عدد من الفيديوهات التى تسجل حريق طائرة ركاب روسية

Первые секунды после посадки горящего самолета в Шереметьево. По полосе бегут эвакуированные из него люди. По предварительным данным, на борту самолёта находились 72 человека pic.twitter.com/TSu4EOcxAe — Дикая Москва (@WildWildMoscow) May 5, 2019