فيديو السعودية.. أول صيني ينهي إجراءات التأشيرة السياحية الإلكترونية لدخول المملكة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة موقع التغريدات القصيرة «تويتر» مقطع فيديو يرصد أول اللقطات الأولى لسائح صيني الجنسية وهو ينهي إجراءات دخوله المملكة العربية السعودية عبر الإنترنت ؛ فينتهي من إجراءات التأشيرة الإلكترونية حتى يتم دخول السعودية من خلال مطار الملك خالد بالرياض قادما من دبي.







تفعيل التأشيرة السياحية

وفعلت المملكة العربية السعودية اليوم السبت «التأشيرة السياحية»، حتى يتمكن مواطنو 49 دولة أعلنت المملكة العربية السعودية

عن إمكانية دخولهم المملكة باستخراج «التأشيرة السياحية» بهدف زيادة السعودية لأول مرة بعدما كان الأمر مقتصرا على العمال ورجال الأعمال والحجاج المسلمين ، ويستطيع الراغب في زيارة المملكة الدخول إلكترونيا والانتهاء من التأشيرة السياحية في وقت قياسي لا يتجاوز الـ7 دقائق.







تدريب رجال الجوازات على آلية العمل

وفي لقاء مع أحد المصادر السعودية قال: إنه يتم تدريب رجال الجوازات بالمملكة على آلية العمل إلكترونيا، وهز الآن على أتم الاستعداد للتعامل بشكل احترافي مع استقبال السياح من جميع بلاد العالم.

رسوم التأشيرة السياحية

وأضاف المصدر أن قيمة الحصول على التأشيرة السياحية تبلغ نحو 440 ريـالا (117.30 دولار) للعام الواحد، شاملة التأمين الطبي والضريبة ورسوم المعاملة.







السعودية تسمح لمواطني 49 دولة بدخول المملكة بالتأشيرة السياحية

وأعلنت المملكة سابقة أن بإمكان مواطني 49 دولة أجنبية الدخول للسعودية بالتأشيرة السياحية وتضم قائمة الدول المسموح لها:

«أمريكا، وكندا، وسويسرا، وآيرلندا، وليختنشتاين، وليتوانيا، وموناكو، وأندورا، وروسيا، ومالطا، والجبل الأسود، وسان مارينو، وأوكرانيا، والمملكة المتحدة، والبرتغال، وبولندا، والنمسا، وبلجيكا، وبلغاريا، ورومانيا، وسلوفاكيا، وكرواتيا، وقبرص، والتشيك، وإسبانيا، والسويد، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، والنرويج، ولوكسمبورج، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، وسلوفينيا، وهولندا، وهنغاريا، وأيسلندا، وإيطاليا، ولاتفيا، وبروناي، واليابان، وسنغافورة، وماليزيا، وكوريا الجنوبية، وكازاخستان، والصين (هونغ كونغ وماكاو وتايوان) وأوقيانوسيا، وأستراليا، ونيوزيلندا».

فيديو 🔴

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. شاهد سائح صيني ينهي إجراءات التأشيرة الإلكترونية لدخول #السعودية عبر مطار الملك خالد بـ #الرياض قادما من #دبي.

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بواسطة: @BinMusaad

. pic.twitter.com/IJ4mkhold7 — خبر عاجل (@AjelNews24) September 28, 2019