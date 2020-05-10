فيروس كورونا في أمريكا: قفزة بالوفيات.. والإصابات ثلث حصيلة العالم

كشفت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عن آخر مستجدات فيروس كورونا في أمريكا، إذ سجّلت الجامعة 1568 حالة وفاة جديدة، بسبب الفيروس التاجي “كوفيد -19″، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 78 ألفًا و746 حالة إصابة.

وقالت جامعة جونز، في بيان لها اليوم الأحد، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد -19” في الولايات المتحدة الأمريكية بلغ مليون و309 آلاف، و164 حالة إصابة، وهي بذلك تصل إلى ثلث حصيلة العالم التي وصلت حتى الآن إلى 4,004,224 حالة إصابة فيما وصلت الوفيات إلى 277,692 حالة وفاة.

فيروس كورونا في أمريكا

وفي سياق الحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا في أمريكا اليوم، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد ذكر في مؤتمر صحفي، أول من أمس، أن العدد النهائي للوفيات، جراء فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، قد يصل إلى 95 ألف حالة، أو أكثر.

وأوردت شبكة “روسيا اليوم” عن الرئيس الأمريكي قوله، أن الولايات المتحدة تملك معدات تنفس اصطناعي تكفي المصابين، فيما كشفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كايلي مكيناني، اليوم الجمعة، عن إصابة عضو بفريق نائب ترامب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

توزيع دواء ريمديسيفير

وتأتي إصابات ووفيات فيروس كورونا في أمريكا اليوم، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة بالولايات المتحدة أمس السبت، توزيع دواء ريمديسيفير لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لوكالة “رويترز”، فإن وزارة الصحة الأمريكية ستوزع الدواء على المستشفيات بعد أن أظهر نتائج إيجابية في شفاء مرضى وباء كورونا.