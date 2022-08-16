فيزا شنغن الكويت.. إرشادات هامة من وزارة الخارجية

أصدرت وزارة الخارجية عدة إرشادات هامة وضرورية للراغبين في الحصول على تأشيرة شنغن من المواطنين الكويتيين لزيارة أوروبا، وبالفعل تلك التعليمات والإرشادات سوف تفيد المواطن الكويتي الراغب في السياحة أو زيارة أوروبا، وتعتبر دول الاتحاد الأوروبي واحدة من أهم الوجهات للمواطن الكويتي.
فيزا شنغن الكويت وإرشادات وزارة الخارجية
- صدرت إرشادات وزارة الخارجية بخصوص فيزا شنغن الكويت خلال أغسطس 2022 للراغبين في الحصول على التأشيرة من الكويتيين حاليًا ومستقبلا.
- أول الإرشادات، ضرورة تقديم طلب فيزا شنغن عن طريق المكاتب (المعتمدة) من قبل السفارات المعنية.
- من الضروري تقديم طلب التأشيرة قبل مدة كافية من موعد السفر (عدة أشهر).
- تجنب التعامل مع وسطاء غير معتمدين من قبل السفارة لحجز موعد تقديم طلب التأشيرة.
- الالتزام بالموعد المحدد من المكتب المعتمد من السفارة المعنية لتجنب أي تأخير في مراحل استصدار فيزا الشنغن الخاصة بك.
- أهمية متابعة النشرات التي تًصدرها السفارات وخاصة الخاصة الدول التي ترغب في السفر إليها.