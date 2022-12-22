في البحرين.. خطوات التسجيل لدخول معرض الخريف أون لاين

ينظم في مملكة البحرين أشهر معرض للسلع الإستهلاكية وهو معرض الخريف والذي يعود ضمن نسخته الـثالثة والثلاثين تحت رعاية وزارة الصناعية والتجارة البحرينية حيث تنطلق فعاليات معرض الخريف السنوية إعتباراً من اليوم 22/12/2022 وذلك بمركز البحرين الدولي للمعارض في الصخير في جنوب البحرين بالقرب من الزلاق، وعلى الراغبين بالحضور والدخول إلى معرض هذا العام التسجيل عبر الموقع الرسمي أون لاين، ويعد من أشهر المعارض ومن مفضلات واجهات التسوق لدى الكثير من المتسوقين يما يلبيه المعرض الرائد من توفير منتجات مختلفة وبأسعار عادلة تخلق تنافسية بين المشاركين من تجار وشركات من مختلف الدول الموجودين في معرض الخريف.

متى معرض الخريف

سوف يقام معرض هذا العام في البحرين بالفترة من 22 حتى 30 دسيمبر 2022، ويعقد معرض الخريف الثالث والثلاثين لهذا العام بمشاركة واسعة، حيث يجذب 650 عارضا من 16 دولة مختلفة، والذي يمكن لجميع الأعمار زيارته في مركز البحرين الدولي للمعارض من خلال التسجيل المسبق، وفي الشرح المرفق نترككم مع توضيح خطوات التسجيل لدخول معرض الخريف البحرين 2022.

خطوات التسجيل معرض الخريف

الذهاب إلى الموقع التالي https://www.theautumnfair.com

من الواجهة الرئيسية للموقع إضغط على زر التسجيل

حدد اللغة المفضلة بين الإنجليزية وإما العربية ثم أُنقر على سجل

إملئ الحقول بالمعلومات المطلوبة المشار اليها بعلامة * وتلك المعلومات الأساسية للتسجيل وهي: اللقب الإسم اسم العائلة البريد الالكتروني البلد الجنسية الهاتف المحمول

بعد إدخال المعلومات السابقة للتسجيل عبر موقع معرض الخريف يمكنك مواصلة تعبئة معلومات إضافية إختيارياً وسوف تؤهلك للحصول على iPhone 14 Pro Max بشرط تأكدك من الحضور إلى فعالية معرض الخريف.

اختار زر التالي باللون الأخضر، وسيتم إعادة توجيهكم لصفحة أخرى بها رابط تنزيل تذكرة معرض الخريف.

جدير بالذكر إن معرض الخريف ضمن فعاليات البحرين ينطلق بدءاً من اليوم الخميس وحتى يوم 30 من شهر ديسمبر الحالي، بالتالي تكون مدة المعرض 9 أيام كاملة، سيعيش فيها الزوار تجربة المعرض الفريدة للتسوق والذي يشهد المعرض اجنحة مختلفة تغطي مجموعة واسعة من السلع ذات الجودة، مثل الأقمشة والمنسوجات المنزلية والأغذية والملابس والأحذية والالكترونيات المنزلية وغيرها، علماً ان التذاكر الإلكترونية عبر الأنترنت لدخول المعرض والمرمزة بالكود الخاص تكون صالحة طوال فترة معرض الخريف.