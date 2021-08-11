في البحرين.. دليل الإبلاغ عن الحوادث المرورية البسيطة عبر تطبيق eTraffic

الإبلاغ عن الحوادث المروية البسيطة والمتصالح عليها خدمة جديدة أتاحتها الادارة العامة للمرور بمملكة البحرين، والتي يتم تقديمها عبر تطبيق eTraffic.
يمكن لأطرف الحادث المروري الإتفاق فيما بينهم عن المتسبب بالحادث قبل إستخدام ميزة الإبلاغ عن الحوادث المرورية على تطبيق المرور eTraffic وذلك يلزم خطوات من بينها تصوير التلفيات والاضرار في السيارات، وتتلخص اجراءات الابلاغ عن الحوادث المروية في البحرين وفق ما يلي:
كيفية الإبلاغ عن الحوادث المرورية البسيطة عبر تطبيق المرور 2021
- أختر خدمات الحوادث المروية من القائمة الرئيسية في تطبيق eTraffic
- يلي الخطوة الاولى إختيار التبليغ عن الحوادث المروية
- ثالثا إعطاء فكرة عما اذا توجد إصابات، وثم تحديد الشخص المبلغ عن الحادث، ثم الضغط على مواصلة
- تعبئة حقول بيانات الاطراف من قبيل تفاصيل المركبة والبيانات الاساسية للسائق
- حدد موقع الحادث من الخريطة
- تاريخ الحادث ، وقت الحادث، وإرسل صورة واضحة له.
- إقرار المتسبب بالحادث بعد إستلامه رسالة نصية، ثم مراجعة شركة التأمينات
- وعند إقرار المتسبب الحادث بالخطا أي كان عدد المركبات في الحادث فإن إجراءات الحادث تباشرها شركة التامين.