في البحرين.. دليل الإبلاغ عن الحوادث المرورية البسيطة عبر تطبيق eTraffic

الإبلاغ عن الحوادث المروية البسيطة والمتصالح عليها خدمة جديدة أتاحتها الادارة العامة للمرور بمملكة البحرين، والتي يتم تقديمها عبر تطبيق eTraffic.

يمكن لأطرف الحادث المروري الإتفاق فيما بينهم عن المتسبب بالحادث قبل إستخدام ميزة الإبلاغ عن الحوادث المرورية على تطبيق المرور eTraffic وذلك يلزم خطوات من بينها تصوير التلفيات والاضرار في السيارات، وتتلخص اجراءات الابلاغ عن الحوادث المروية في البحرين وفق ما يلي:

كيفية الإبلاغ عن الحوادث المرورية البسيطة عبر تطبيق المرور 2021