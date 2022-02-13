في البحرين.. شؤون الجنسية والجوازات تطلق تطبيق مواعيد للحجز المسبق

أعلنت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة في مملكة البحرين عن تطوير تطبيق جديد لإصدار المواعيد المجدولة متاح على متاجر Play goolgle وايضا app store، يعمل وفق نظام مواعيد مسبقة يبدأ تفعليه ابتداء من يوم الأثنين 14 فبراير 2021، ، مما يعني ان حجز موعد الجوازات اصبح أسهل أمام المراجعين، وبمجرد تحميل هذا التطبيق المشار إليه “تطبيق مواعيدي” سوف يتمكن الفرد من طلب حجز موعد او حتى تعديل وإلغاء الموعد الخاص بمراكز تقديم الخدمة، مما يوفر نقلة تقنية تواكب الحاجة بوجود آلية حجز مرنة في الداخل البحريني.

ما هو تطبيق مواعيد

وفي التفاصيل تم إطلاق تطبيق مواعيد او MAWAEID من قبل شؤون الجنسية في مملكة البحرين على ان تبدا خدمة الحجز في هذا التطبيق الجديد والمتعلقة بالجوازات للحصول على موعد مسبق بدء من الساعة الخامسة مساء من يوم الأثنين القادم، ومن مميزات التطبيق المذكور انه يسمح بإدارة الموعد بالتعديل او الإلغاء.

شؤون الجنسية والجوزات توضح كيفية حجز المواعيد المسبقة في مملكة البحرين

وأشارت شؤون الجنسية، يسمح التطبيق بتخصيص موعد مسبق يتم طلبه من قبل المراجع من خلال استخدام تطبيق مواعيد، حيث تتاح أمام الأخير إختيار وقت الموعد والتاريخ المزامن، وللوقوف على طريقة حجز المواعيد المسبقة عبر التطبيق ابحث عن الخطوات التالية التي نشرتها شؤون الجنسية والجوازات في مملكة البحرين للاستفادة من الخدمات والمعاملات وهي كالآتي: