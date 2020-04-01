في بيان رسمي … وكالة الدواء الأوروبية تحذر من استخدام تلك الأدوية في علاج كورونا

تقدمت وكالة الدواء الأوروبية بطلب عدم استخدام العقارين “الهيدروكسيكلوروكين والكلوروكين” المستخدمان في علاج الملاريا في علاج المصابين بفيروس “كوفيد -19″، إلا في إطار حالات الطوارئ الوطنية أو التجارب السريرية، وتسعى مجموعة من الدول حول العالم منذ فترة إلى توسيع نطاق الوصول إلى العقارين المشار إليهم.

علاج فيروس كورونا

يمتلك العقارين المستخدمين في علاج الملاريا “الكلوروكين والهيدروكسيكلوروكين” خصائص مضادة للفيروسات، وقد أظهر العقاران خلال استخدامهم في علاج فيروس كورونا المستجد أثناء الدراسات الأولية التي أجرتها كلًا من “الصين وفرنسا” نتائج واعدة، إلا أن وكالة الدواء الأوروبية خرجت بتحذير من استخدام تلك الأدوية إلا في الحالات الطارئة.

لم حذرت الوكالة من العقارين

وأشارت وكالة الدواء الأوروبية، أن استخدام العقارين يجب أن يكون في إطار الطوارئ الوطنية والتجارب السريرية، لما لتلك الأدوية من آثار جانبية خطيرة، محتمل حدوثها، خاصة في حالة استخدام تلك الأدوية بجرعات كبيرة أو في حالة تناولها مع أدوية أخرى، كما أكدت الوكالة في البيان الذي نشرته اليوم الأربعاء، أن استخدام العقارين يجب أن يكون تحت إشراف طبيب، أو داخل الوصفة الطبية.

كما أكدت على ضرورة استخدام العقارين وفقًا للبروتوكولات المتفق عليها، كما تكمن لدى وكالة الدواء مخاطر بشأن نقص عقار الكلوروكين على وجه الخصوص، والذي يستخدم في علاج إلتهاب المفاصل، وهو الأقل خطورة من بين العقارين، وفي إطار سعي الدول للوقوف أمام وباء كوفيد -19، تجري عدد من الدول تجارب سريرية باستخدام العقارين.