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في ثالث جلسة لمحاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير المحكمة توجه له تهمة الثراء غير المشروع  

كتب سمير زيادةفي آخر تحديث
في ثالث جلسة لمحاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير المحكمة توجه له تهمة الثراء غير المشروع  
محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير

في ثالث جلسة اليوم السبت 31/8/2019 ، من جلسات محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بالخرطوم، في الإدعاء العام ضده بشأن  المعروضات والأموال التي عُثر عليها في مقر إقامته ، وجهت له الإتهام بجريمتي حيازة أموال أجنبية بطريقة غير شرعية ، والثراء غير المشروع ، في حين جهة الدفاع الموكلة عن البشير اعتبرت البشير ” غير مذنب” وطالبت بالإفراج عنه بضمالنة مالية، غير أن القاضي رفض طلب الإفراج.

ومن جهته المتهم البشير واثناء محاكمته أقرّ صراحة أنه تلقى واستلم أموالًا من مسؤولين أجانب، ولكنه لم يتصرف بها بشكل شخصي أو خاص، واكدّ في أقواله أنه سلَم من هذه الالاموال مبلغ وقدره 5 ملايين دولار إلى قوات الدعم السريع، وأكدّ على وجود مستندات تؤيد مزاعمه.

ويُذكر أن المحامي الموكل للدفاع عن البشير، محمد الحسن، قال في تصريحات بوقت سابق لقناتي“العربية” و”الحدث”: إن “المبلغ الذي عُثر عليه بحوزة البشير “جاء كمنحة” وهو “في إطار التعاون بين الرؤساء”. وأضاف الأمين: أن البشير “تصرف فيه ولم يأخذ منه دولاراً واحداً”.

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عن الكاتب

سمير زيادة

حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية، عملت في المحاماة لمدة تزيد عن 20 سنة في سوريا، مقيم حاليًا في جمهورية مصر العربية ، مهتم بالصحافة الإلكترونية ، وأكتب في عدة مواقع في مختلف المجالات الإخبارية والسياسية والإجتماعية وفي أي شأن عام .

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