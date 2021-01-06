في ظل تفاقم الأزمة .. كيف أحمي نفسي وعائلتي من كورونا؟

كيف أحمي نفسي وعائلتي من كورونا؟ هو التساؤل الذي قام بطرحه الكثيرين حول العالم، خاصة في ظل تفاقم الأزمة، والتصريحات الجديدة التي أعلنتها بريطانيا، والتي تشير إلى ظهور تحور جديد من كورونا، هو الأسرع في الانتشار على الإطلاق، وما قامت الدول باتخاذه من إجراءات إغلاق، جاءت استجابة منها لأحدث التطورات، وكذلك رغبة في خفض أعداد الإصابات التي بدأت في الارتفاع من جديد.

كيف أحمي نفسي وعائلتي من كورونا؟

تنتقل عدوى كورونا بشكل أساسي عن طريق القطرات التي تخرج من شخص مصاب، عن طريق الأنف أو الفم، وذلك أثناء التحدث أو العطس أو مع أي حركة بالفم تصدر عن المصابين، ونظرًا لثقل هذه القطرات، فهي لا تُحمل بالهواء لمسافات بعيدة، ولكنها تسقط على الأرض على مسافة قريبة، وعندما تصل تلك القطرات لعين أو فم أو أنف شخص آخر، فإنه يصاب بالعدوى، وأشارت الدراسات كذلك إلى أن ملامسة تلك القطرات بعد سقوطها على الطاولة أو مقبض الباب أو غيره من الأجسام الصلبة التي نقوم بلمسها على مدار اليوم، ثم ملامسة أعيننا قد يؤدي إلى الإصابة بالعدوى.

أما فيما يتعلق بحقيقة إنتقال العدوى من الأشخاص المصابين ولم تظهر عليهم الأعراض، فكما أوضحنا من قبل أن انتقال العدوى يكون عن طريق القطرات المصاحبة للسعال، لذا فإن الشخص المصاب ويعاني من سعال خفيف قد يتسبب في انتشار العدوى، وهناك تقارير تشير إلى إمكانية نقل المصاب الذي لا تظهر عليه الأعراض العدوى للآخرين، ولكن مدى انتقال العدوى بتلك الطريقة غير معروف أو مفسر بشكل أوضح إلى الآن.

كيفية الوقاية من كورونا

فسر العلماء طرق انتشار الإصابة وانتقالها من شخص مصاب إلى آخر غير مصاب كما أوضحناها لكم، وبناء على تلك الطريقة، وجه العلماء والأطباء للأفراد حول العالم عدة نصائح حول كيفية الوقاية من كورونا وتجنب خطر الإصابة، وجاء أشهرها كالتالي:

تجنب الخروج من المنزل إلا للضرورة.

تجنب الاجتماعات العائلية والمناسبات الاجتماعية.

الاهتمام بنظافة اليدين وغسلهما باستمرار بالماء والصابون، خاصة عند ملامسة الأسطح أو الأبواب.

إذا اضطررت للخروج من المنزل، عليك إرتداء الكمامة الوقائية.

تجنب أماكن الزحام الشديد.

تجنب المكوث بالأماكن المغلقة وقم بفتح الشبابيك لتجديد الهواء بالغرف.

إلتزم بمسافة التباعد الاجتماعي الآمنة، وهي على الأقل متر.

بعد العودة من الخارج، فم بخلع الملابس مباشرة ولا ترتديها مرة أخرى إلا بعد غسلها جيدًا.

قم بتنظيف مقابض الأبواب والطاولات والأماكن التي تقوم بلمسها يوميًا بالمنزل باستخدام الكحول.

تجنب لمس وجهة خاصة “أنفك أو عينيك أو فمك”

قم بمتابعة آخر المستجدات التي تصدرها منظمة الصحة العالمية أو وزارة الصحة لاتباع آخر الارشادات للوقاية.

ماذا أفعل في حالة مخالطة شخص مصاب؟

مخالطة شخص مصاب بكوفيد تعني أنك تعيش معه بالمنزل أو أنك قابلته في مكان بالخارج وكانت المسافة بينك وبين المصاب تقل عن المتر، وفي تلك الحالة لا يمكن القول أنك قد إلتقطت العدوى بالفعل ولا يمكن القول كذلك أنك لم تلتقطها، ولكن يجب عليك اتباع الآتي: