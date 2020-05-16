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في ظل كورونا … الصحة العالمية تحذر العالم بهذا الشأن

بواسطة dina badr
منظمة الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية

صرح مسؤول بارز في منظمة الصحة العالمية، أنه من المتوقع أن تواجه أوروبا في الشتاء القادم موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، محذرًا من تلك الموجة المتوقعة، واصفًا إياها بالقاتلة، حيث أعلن “هانز كلوج”، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، عن ضرورة بدء الدول الأوروبية في إجراءات الاستعداد لمواجهة موجة فيروس كورونا التالية الفتاكة، والتي ستضرب الدول التي بدأت في تخفيف قيود الإغلاق الشتاء القادم.

تحذير الصحة العالمية

صرح هانز كلوج، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، أن الدول الأوروبية يجب أن تستعد للتصدي لموجة كورونا الثانية الفتاكة، والتي ستضرب البلاد الشتاء القادم، وأشار كلوج إلى بدء معدلات الإصابة اليومية في التراجع في دول “فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا”، موضحًا أن هذا التراجع لا يشير إلى قرب انتهاء الوباء، ولكن يعني أن مركز الوباء انتقل إلى شرق القارة، في ظل ارتفاع معدلات الإصابة في أوكرانيا وروسيا وكازاخستان وروسيا البيضاء.

كورونا في أوروبا
كورونا في أوروبا

ولهذا يجب اعتبار الوقت الحالي هو وقت للاستعداد وليس للاحتفال، كما يجب على البلاد البدء في تدعيم الأنظمة الصحية لديها وتجهيز وحدات الرعاية المركزة والأولوية، وذلك بحسن استغلال الوقت، مؤكدًا أن دول مثل اليابان وسنغافورة، قد عرفت أنه من المحتمل أن تضرب البلاد موجة ثانية من الفيروس، وفهمت أن الوقت الحالي مخصص للاستعداد وليس للاحتفال، جاءت هذه التصريحات بعدما قامت منظمة الصحة العالمية بالإعلان عن إحتمالية تحول كورونا المستجد إلى فيروس متوطن، وفي تلك الحالة يضطر البشر التعايش معه للأبد.

dina badr

طالبة لدى كلية الطب جامعة الإسكندرية ومحررة لدى عدد من المواقع الإلكترونية، أحب القراءة والكتابة ودراستني وأسأل الله التوفيق والسداد دائمًا.

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