في ظل نشاط حركة الرياح .. إليكم نصائح الخبراء لقيادة آمنة

تشهد الفترة الحالية من العام، حالة من التقلبات الجوية، ونشاط ملحوظ بحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة، ولهذا حذرت الهيئة الألمانية للفحص أصحاب السيارات، من خطورة القيادة في مثل هذا الجو، وأكدت على أن نشاط الرياح العرضية يجعل القيادة أمر خطير، خاصة مع تجاهل بعض أصحاب السيارات للتغييرات التي قد تطرأ على سلوك القيادة، ووجه الخبراء عدد من النصائح لتجنب المخاطر المحتملة، وسنوفر لكم من خلال التقرير نصائح الخبراء لقيادة آمنة.

نصائح الخبراء لقيادة آمنة

وجه خبراء الهيئة الألمانية لأصحاب السيارات، عدة نصائح للقيادة في مثل هذا الوقت من العام، والذي يشهد نشاط ملحوظ بحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة، والتي قد تتسبب في مشكلات بمستوى الرؤية الأفقية، بجانب إنحراف مفاجئ بحركة السيارات نتيجة قوتها، وجاءت توجيهات الخبراء كالتالي:

الإلتزام بالسرعة المنخفضة أثناء القيادة وتجنب السرعات الجنونية.

الإمساك بمقود السيارة جيدًا طوال فترة القيادة.

تجنب القيادة بحركات توجيه شديدة، لتجنب الإنحراف المفاجئ للسيارة، مدفوعة بحركة الرياح العرضية المفاجئة.

مخاطر القيادة في مثل هذا الطقس

ذكرت الهيئة الألمانية للفحص، أن القيادة في مثل هذا الطقس، مع تجاهل نصائح الخبراء، يمثل خطورة كبيرة، وأوضحت الهيئة، أن قوة الرياح العرضية بالتأكيد ستدفع السيارة للإنحراف على جانب الطريق، ويتوقف مقدار الإنحراف على سرعة السيارة وكذلك سرعة الرياح، فإذا ضربت الرياح سيارة على سبيل المثال، وكانت سرعة الرياح وقتها 70 كم/س، وسرعة السيارة 100 كم/س، فإن مقدار إنحراف السيارة في تلك الحالة هو 1 متر، بينما إذا زادت سرعة السيارة لتصبح 130 كم/س بدلًا من 100 كم/س، فإن مقدار الإنحراف سيرتفع إلى 4 متر.

كما أكد الخبراء على أن الكارافانات والسيارات الكبيرة المزودة بصندوق للسقف، من أكثر الأنواع المتضررة من حركة الرياح وتأثيرها، مضيفين أنه يمكن للسائق الاستدلال على إتجاه حركة الرياح بواسطة إتجاه ميل الأشجار على جانبي الطريق، مؤكدين على أن القيادة على الأماكن المرتفعة والجسورة تزيد من خطورة الوضع.