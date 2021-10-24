قانون البدون الجديد 2021.. تعرف على تفاصيله بعد موافقة لجنة شؤون غير محددي الجنسية

أعلنت لجنة شؤون غير محددي الجنسية في الكويت عن الموافقة على اقتراح بقانون الحقوق المدنية للبدون، على أن يدرج القانون على جدول أعمال مجلس الأمة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير تفاصيل مشروع قانون الحقوق المدنية للبدون الجديد بعد صياغته وموافقة اللجنة المختصة وفي انتظار موافقة مجلس الأمة لاعتماده وتطبيقه، ومن المرتقب أن يُنهي هذا القانون الجديد مشكلة البدون في دولة الكويت والتي استمرت لفترة طويلة.

قانون الحقوق المدنية للبدون في الكويت 2021