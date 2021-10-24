قانون البدون الجديد 2021.. تعرف على تفاصيله بعد موافقة لجنة شؤون غير محددي الجنسية
أعلنت لجنة شؤون غير محددي الجنسية في الكويت عن الموافقة على اقتراح بقانون الحقوق المدنية للبدون، على أن يدرج القانون على جدول أعمال مجلس الأمة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير تفاصيل مشروع قانون الحقوق المدنية للبدون الجديد بعد صياغته وموافقة اللجنة المختصة وفي انتظار موافقة مجلس الأمة لاعتماده وتطبيقه، ومن المرتقب أن يُنهي هذا القانون الجديد مشكلة البدون في دولة الكويت والتي استمرت لفترة طويلة.
قانون الحقوق المدنية للبدون في الكويت 2021
- قانون البدون الجديد يعرف تلك غير محددي الجنسية بأنهم كل من لا يحمل جنسية دولة أخرى وموجود في دولة الكويت كفرد أو ضمن أفراد أسرة، ولا تعترف بمواطنته أي دولة من الدول بدون قوانينها.
- تعمل الهيئة العامة للمعلومات المدنية على حصر وتسجيل كل البدون من خلال التعاون مع أجهزة الدولة مثل الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية ومكتب الشهيد واللجنة العليا لشؤون الجنسية على أن تقوم الهيئة بقيد غير المسجلين بناء على ما يحملونه من مستندات ووثائق إثباتية.
- قانون البدون الجديد سوف يمنح غير محددي الجنسية الحقوق المدنية وهي: البطاقة المدنية، العلاج المجاني، التعليم في كل المراحل الدراسية، استخراج شهادات الميلاد والوفاة، استخراج رخص القيادة والجوازات المؤقتة، اللجوء إلى جميع المحاكم المختصة، وتحرير وتوثيق عقود الزواج والوكالات وحصر الإرث وكل أمور الأحوال الشخصية.