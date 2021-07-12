سمحت الحكومة الكويتية ممثلة في إدارة المرور بتظليل السيارات ولكن وفق نسب معينة حددها تعديل مادة التظليل في قانون المرور الكويتي، حيث تم تعديل مادة قانون تظليل السيارات في أكتوبر 2020، وجاء قرار السماح بنسب معينة لتظليل السيارات طبقًا لدراسة فنية، وذلك لحماية قائدي السيارات من أشعة الشمس، كما أن بعض السيارات المستوردة بها نسبة تظليل، خصوصًا السيارات الأمريكية القادمة إلى الكويت.

قانون نسبة تظليل السيارات في الكويت

نسبة تظليل السيارات القانونية في الكويت 2021 من 30% إلى 70% وذلك للنوافذ الجانبية، ويجب أن يكون الزجاج الأمامي المواجه لقائد السيارة شفاف تمامًا، هذا ولقياس نسبة التظليل توجد أجهزة متطورة في مواقع الفحص الفني في كل محافظات الدولة، غرامة مخالفة نسبة التظليل هي 15 دينارًا، ولا ترفع المخالفة بدفعها فقط لكن يوضع قفل على المخالفة في الكمبيوتر، حيث يجب أن تعرض السيارة على الفحص الفني للتأكد من أن نسب التظليل قانونية.