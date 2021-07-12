قانون نسبة تظليل السيارات في الكويت

بواسطة محمود عطا الله
قانون نسبة تظليل السيارات في الكويت قانون نسبة تظليل السيارات في الكويت

سمحت الحكومة الكويتية ممثلة في إدارة المرور بتظليل السيارات ولكن وفق نسب معينة حددها تعديل مادة التظليل في قانون المرور الكويتي، حيث تم تعديل مادة قانون تظليل السيارات في أكتوبر 2020، وجاء قرار السماح بنسب معينة لتظليل السيارات طبقًا لدراسة فنية، وذلك لحماية قائدي السيارات من أشعة الشمس، كما أن بعض السيارات المستوردة بها نسبة تظليل، خصوصًا السيارات الأمريكية القادمة إلى الكويت.

قانون نسبة تظليل السيارات في الكويت

نسبة تظليل السيارات القانونية في الكويت 2021 من 30% إلى 70% وذلك للنوافذ الجانبية، ويجب أن يكون الزجاج الأمامي المواجه لقائد السيارة شفاف تمامًا، هذا ولقياس نسبة التظليل توجد أجهزة متطورة في مواقع الفحص الفني في كل محافظات الدولة، غرامة مخالفة نسبة التظليل هي 15 دينارًا، ولا ترفع المخالفة بدفعها فقط لكن يوضع قفل على المخالفة في الكمبيوتر، حيث يجب أن تعرض السيارة على الفحص الفني للتأكد من أن نسب التظليل قانونية.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

فرصة ذهبية من مسابقة الحلم للفوز بـ 125.000$ في 3 خطوات

أخبار العالم

مقابل 33 ألف دولار.. قرى أوروبية خلابة تطلب الإنتقال إليها والعيش فيها مقابل أموال…

أخبار العالم

حجز موعد وزارة العدل الكويتية 2021 – باركود المحاكم والتوكيل

أخبار العالم

رابط تسجيل التطبيقي للمستجدين 2022/2021 في الكويت e.paaet.edu.kw

أخبار العالم

سينتهي سمار السنين فى ثوانى مع اقوى كريمات طبيعية سحر لتبييض الأندر أرم والابط والركب…

أخبار العالم

خطوات ورابط حجز موعد التصديقات بوزارة الخارجية الكويتية mofa.gov.kw

أخبار العالم

موعد عيد الأضحى في قطر 1442/2021

أخبار العالم

بيان المحكمة العليا السعودية بشأن رؤية هلال ذي الحجة 1442/2021

أخبار العالم

موعد عيد الأضحى في الكويت 2021 بعد تعذر رؤية هلال ذي الحجة 1442

أخبار العالم

نتيجة استطلاع هلال ذي الحجة 1442/2021.. رؤية وتحري غرة الشهر في السعودية والكويت…


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.