أعلنت الكويت اليوم الخميس 28 مايو 2020 عن القرارات الجديدة بخصوص حظر التجول خلال الفترة القادمة والتي تبدأ من يوم الأحد 31 مايو 2020 الجاري، قرارت الكويت الجديدة تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس الوزراء، بحضور رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وشارك فيه وزيري الداخلية والصحة، حضر المؤتمر كل وسائل الإعلام بدولة الكويت.
قرارات الكويت الجديدة بخصوص حظر التجول يونيو 2020
- التحول من الحظر الكلي إلى الحظر الجزئي.
- ينتهي حظر التجول الكلي يوم السبت 30 مايو 2020.
- يبدأ حظر التجول الجزئي من يوم الأحد 31 مايو 2020، حيث يمنع التجول من السادسة مساء حتى السادسة صباحًا.
- لم يحدد مجلس الوزراء موعدًا لنهاية الحظر الجزئي.
- عزل مناطق الفروانية وحولى وخيطان مع استمرار عزل جليب الشيوخ والمهبولة.