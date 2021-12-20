قرارات مجلس الوزراء الكويتي اليوم.. راحة يوم 2 يناير 2022، إجراءات الوصول الجديدة للقادمين، الجرعة التنشيطية

أصدر مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الاثنين 20 ديسمبر 2021 عدد من القرارات الهامة، حيث حدد المجلس موعد عطلة وإجازة رأس السنة الميلادية الجديدة 2022 في دولة الكويت، كما حدد المجلس إجراءات جديدة على القادمين إلى دولة الكويت، والقرار الثالث الهام الذي صدر عن مجلس الوزراء الكويت اليوم هو بخصوص الجرعة التنشيطية الثالثة.

قرارات مجلس الوزراء الكويتي اليوم الاثنين 2021/12/20