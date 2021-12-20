قرارات مجلس الوزراء الكويتي اليوم.. راحة يوم 2 يناير 2022، إجراءات الوصول الجديدة للقادمين، الجرعة التنشيطية
أصدر مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الاثنين 20 ديسمبر 2021 عدد من القرارات الهامة، حيث حدد المجلس موعد عطلة وإجازة رأس السنة الميلادية الجديدة 2022 في دولة الكويت، كما حدد المجلس إجراءات جديدة على القادمين إلى دولة الكويت، والقرار الثالث الهام الذي صدر عن مجلس الوزراء الكويت اليوم هو بخصوص الجرعة التنشيطية الثالثة.
قرارات مجلس الوزراء الكويتي اليوم الاثنين 2021/12/20
- اعتبار يوم الأحد 2 يناير 2022 يوم راحة بدلا من السبت 1 يناير 2022 في كل الجهات الحكومية والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.
- كل من مضى عليه 9 أشهر من تلقيه الجرعة المكتملة والمعتمدة في الكويت من اللقاح يعتبر غير مكتمل التحصين، ويجب أن يتلقى الجرعة التعزيزية (التنشيطية) من اللقاحات المعتمدة.
- الإجراءات الواجب اتباعها للقادمين إلى الكويت: الأول – إجراء تحليل PCR قبل الوصول ب48 ساعة ويكون سلبي من الفيروس، الثاني – الدخول في حجر منزلي لمدة 10 أيام من تاريخ الوصول، ويمكن إنهاء الحجر بعمل تحليل بعد 72 ساعة على الأقل من الوصول يُفيد بالخلو من الفيروس.
- اقتصار السفر لحالات الضرورة فقط، ومواصلة التعاون والالتزام بالاشتراطات الصحية.