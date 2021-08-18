قرارات مجلس الوزراء الكويتي اليوم الأربعاء 18-8-2021

بواسطة محمود عطا الله
قرارات مجلس الوزراء الكويتي اليوم قرارات مجلس الوزراء الكويتي اليوم

عقد مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الأبعاء 18 أغسطس 2021، اجتماعًا هامًا، ناقش خلاله عدد من الملفات التي تشغل الكثيرين من المواطنين والمقيمين، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير قرارات مجلس وزراء الكويت اليوم الأربعاء، هذا وعقد مجلس الوزراء خلال الفترة الأخيرة اجتماعا أسبوعيًا كل يوم أربعاء لمناقشة القضايا الاقتصادية الهامة وغيرها من الملفات الحيوية.

قرارات مجلس الوزراء الكويتي اليوم الأربعاء

  • وافق مجلس الوزراء رسميًا عن فتح الطيران المباشر مع مصر والهند وعدة دول آسيوية أخرى.
  • عودة رحلات الطيران المباشرة بين الكويت ومصر والهند وباكستان وبنجلاديش وسريلانكا والنيبال بداية من الأحد القادم.
  • يناقش مجلس الوزراء الاستقالة التي تقدم بها خليفة حمادة وزير المالية.
  • تابعونا مع باقي القرارات بالتفصيل.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

موعد فتح الطيران المباشر بين الكويت ومصر

أخبار العالم

من هو فواز الخالد الحمد الصباح محافظ الأحمدي؟


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.