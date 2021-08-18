قرارات مجلس الوزراء الكويتي اليوم الأربعاء 18-8-2021

عقد مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الأبعاء 18 أغسطس 2021، اجتماعًا هامًا، ناقش خلاله عدد من الملفات التي تشغل الكثيرين من المواطنين والمقيمين، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير قرارات مجلس وزراء الكويت اليوم الأربعاء، هذا وعقد مجلس الوزراء خلال الفترة الأخيرة اجتماعا أسبوعيًا كل يوم أربعاء لمناقشة القضايا الاقتصادية الهامة وغيرها من الملفات الحيوية.

قرارات مجلس الوزراء الكويتي اليوم الأربعاء