قرار بخصوص إقامة العمالة المنزلية خارج الكويت (مادة 20)

أعلنت الإدارة العامة لشؤون الاقامة بوزارة الداخلية عن عودة العمل بقانون إلغاء إقامات العمالة المنزلية (مادة 20) التي مضى على وجودها خارج الكويت 6 أشهر أو أكثر، على أن يتم احتساب مدة بقاء العمالة المنزلية التي خارج الكويت بداية من يوم 1 ديسمبر 2021، وكان هذا القرار قد توقف مع بداية العارض الصحي الذي تعرض له العالم، ويعود القرار لتنفيذه بعد عودة الحياة لطبيعتها وعودة خطوط الطيران للعمل بشكل طبيعي من وإلى مطار الكويت.

أكدت إدارة شؤون الإقامة في الكويت، أنه يمكن للمواطنين الراغبين في بقاء عمالتهم المنزلية خارج الكويت مدة أكثر من ستة أشهر، التقدم بطلب إذن بالغياب إلى الإدارة قبل مضي 6 أشهر على بقاء الخدم خارج الكويت، وقبل سقوط الإقامة، ويقدم الطلب صاحب الشأن أو من يمثله قانونًا.