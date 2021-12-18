قرار بخصوص إقامة العمالة المنزلية خارج الكويت (مادة 20)

بواسطة محمود عطا الله
مدة إقامة العمالة المنزلية خارج الكويت مدة إقامة العمالة المنزلية خارج الكويت

أعلنت الإدارة العامة لشؤون الاقامة بوزارة الداخلية عن عودة العمل بقانون إلغاء إقامات العمالة المنزلية (مادة 20) التي مضى على وجودها خارج الكويت 6 أشهر أو أكثر، على أن يتم احتساب مدة بقاء العمالة المنزلية التي خارج الكويت بداية من يوم 1 ديسمبر 2021، وكان هذا القرار قد توقف مع بداية العارض الصحي الذي تعرض له العالم، ويعود القرار لتنفيذه بعد عودة الحياة لطبيعتها وعودة خطوط الطيران للعمل بشكل طبيعي من وإلى مطار الكويت.

أكدت إدارة شؤون الإقامة في الكويت، أنه يمكن للمواطنين الراغبين في بقاء عمالتهم المنزلية خارج الكويت مدة أكثر من ستة أشهر، التقدم بطلب إذن بالغياب إلى الإدارة قبل مضي 6 أشهر على بقاء الخدم خارج الكويت، وقبل سقوط الإقامة، ويقدم الطلب صاحب الشأن أو من يمثله قانونًا.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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