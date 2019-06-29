قرار ترامب برفع الحظر عن شركة Huawei واستمرارها بنظام Android

اتفقت الولايات المتحدة يوم السبت على استئناف المحادثات التجارية، وأن واشنطن ستؤجل فرض رسوم جديدة على الصادرات الصينية، مما يشير إلى توقف الأعمال القتالية التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، كما وفرت الهدنة تخفيفاً من نزاع دام عاماً تقريباً، فرضت فيه البلاد تعريفة جمركية على مليارات الدولارات من واردات بعضها البعض، وتعطلت خطوط الإمداد العالمية، وتعثرت الأسواق حتى واصلت النمو الاقتصادي العالمي.

تفاصيل اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين بعد اجتماع استمر80 دقيقة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، على هامش قمة لزعماء مجموعة العشرين(نحن عائدون على الطريق الصحيح وسنرى ما يحدث) من خلال الاقتصادات الكبرى في اليابان، وقال ترامب إنه على الرغم من أنه لن يرفع تعريفات الاستيراد الحالية، فإنه سوف يمتنع عن فرض رسوم جديدة على السلع الصينية بقيمة 300 مليار دولار إضافية، والتي من شأنها أن توسع بالفعل الرسوم الجمركية على كل ما تصدره الصين إلى أمريكا.

الولايات المتحدة الأمريكية لن تضيف تعريفات جديدة على الصادرات الصينية

وقال في مؤتمر صحفي”نحن نمنع التعريفة الجمركية وسيشترون المنتجات الزراعية””إذا أبرمنا صفقة، فسيكون حدثاً تاريخياً للغاية”، وقال أيضاً إن الصين ستشتري المزيد من المنتجات الزراعية لكنها لم تقد تفاصيل، و في بيان طويل حول المحادثات، قالت وزارة الخارجية الصينية إن الولايات المتحدة الأمريكية، لن تضيف تعريفات جديدة على الصادرات الصينية وأن مفاوضي البلدين سيناقشون قضايا محددة، وأضاف البيان أن الرئيس الصيني أبلغ ترامب أنه يأمل في أن تعامل الولايات المتحدة الشركات الصينية بنزاهه، وقال أيضاً فيما يتعلق بقضايا السيادة والاحترام، يتعين على الصين حماية مصالحها الأساسية.

ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن رئيس الصين، قوله”الصين مخلصه لمواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة، لكن المفاوضات يجب أن تكون متساوية وتظهر الاحترام المتبادل”.

تهديد ترامب بتوسيع التعريفات الحالية

كما هدد ترامب بتوسيع التعريفات الحالية لتشمل جميع الواردات الصينية تقريباً إلى الولايات المتحدة إذا لم يحقق الاجتماع أي تقدم بشان مطالب الولايات المتحدة واسعة النطاق بالإصلاحات، كما أثار النزاع الذي يشتمل على نزاع شركة هواوي الصينية، مخاوف من أن تهدد النمو العالمي.

قرار حظر شركة هواوي Huawei

ضغطت الولايات المتحدة على حلفائها لتجنيب شركة Huawei من الجيل الخامس G5 لأسباب أمنية، واقترحت أيضاً أنها قد تكون عاملاً في صفقة تجارية، كما أعلنت إدارة ترامب أن شركة Huawei العملاقة للاتصالات الصينية تشكل تهديداً أمنياً، حيث تمنع الشركات الأمريكية من التعامل معها، وأضاف ترامب يوم السبت إنه ناقش شركة Huawei مع Xi وأن حل هذه المشكلة سيأتي لاحقاً، لكنه أضاف أن الشركات الأمريكية ستكون قادرة على بيع مكونات إلى هواوي.

ما السبب وراء تراجع دونالد ترامب عن حظر هواوي

ولكن ما السبب وراء تراجع ترامب عن قرار حظر شركة هواوي، من الواضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فشل في حربه وحملته الشرسة على الصين وخصوصاً شركة هواوي، كما أن شركة جوجل حذرت ترامب أنه إذا استمر قرار حظر هواوي من استخدام نظامها(Android)، سوف تعمل على نظامها الجديد (Hong meng) ولكن بشروط صينية وسوف ينافسون Android.

كما أن بعض الجهات في الحكومة الأمريكية، حذرت الرئيس الأمريكي ترامب، من الحظر لأن هواوي متقدمة جداً في تقنية G5، ولو استمر الحظر فإن أمريكا تتخلف كثيراً جداً عن باقي العالم في التقنية الحديثة، لهذه الأسباب قال أشار الرئيس الأمريكي، إلى أنه سيتم النظر في حل مشكلة شركة Huawei لاحقاً، وهذا ما يعني أنه قد صرف نظر عن قرار الحظر ولكن ستنتهي الأزمة نهائياً خلال أيام قليلة مقبلة.