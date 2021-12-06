قرار جديد بخصوص رخص القيادة القديمة للوافدين بالكويت (سارية وتم تغيير المهنة والراتب)

أكدت مصادر بوزارة الداخلية، أن الفريق الشيخ فيصل النواف وكيل الوزارة، قد أصدر توجيهات بمنع القيادة برخصة القيادة القديمة للوافدين في حال تغيير المهنة والراتب حتى وإن كانت سارية، القرار الجديد في الكويت سيتم تنفيذه قريبأ لمنع التلاعب والتزوير، كما يهدف إلى ضبط الحركة المرورية على جميع الطرق، وتقليل الازدحام المروري.

وسوف يتم تنفيذ القرار الجديد بخصوص رخص القيادة القديمة في الكويت، من خلال التنسيق والربط بين هيئة القوى العاملة والإدارة العامة للمرور، عن طريق الإدارة العامة لنظم المعلومات، وذلك للتأكد من شرط الراتب والمهنة للوافد والمقيم في الدولة.