قرار جديد من الرئيس الأمريكي بشأن قوات بلاده في الخليج | ترامب يتخذ قراره بإرسال مزيدًا من القوات للشرق الأوسط

لم يعد أحد يستطيع أن يُحدد من هو السبب أو الطرف المباشر في التصعيد، لكن يبدو أننا أمام حالة من رغبة أمريكية لتحجيم وردع إيران للمستوى الذي ترضاه واشنطن ولن ترضى عنه بديلاً، وإصرار إيراني وصل إلى حد العِناد للتصعيد حتى تصل للمستوى الذي ترضاه من رفع للعقوبات وإطلاق يدها بالمنطقة دون مُعيق .

ومن الملاحظ أن كلا الرغبتين الأمريكية والإيرانية لا تتلاقى ولن تتلاقى، فبعد ما ظن الكثيرون أنه تراجع للولايات المتحدة الأمريكية في رغبتها لردع عسكري لإيران، بعد تصريحات هادئة نوعاً ما من قبل وزير دفاعها، يأتي اليوم وفق مصادر إعلامية أمريكية موثوقة قرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإرسال مزيد من قوات بلاده للمنطقة … فإليكم التفاصيل كما وردت الآن .

قرار من الرئيس الأمريكي بشأن قوات بلاده بالخليج

حيث أكدت مصادر إعلامية أميركية، أن الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” قرر أن يُرسل مزيداً من التعزيزات لقوات بلاده المُتمركزة بمنطقة الخليج على خلفية زيادة التوتر بين واشنطن وطهران، حيث قرر ترامب إرسال 3000 جندي إضافي للمنطقة، وجاء القرار وسط حشد عسكري أمريكي ضخم يبدو أنه يتزايد بالخليج العربي وسط توقع بصدام عسكري قد يكن وشيكاً بالفعل .

وجاء قرار الرئيس الأمريكي بعد تصعيد عنيف من قبل طهران مثله تصريحات غير مسبوقة في الشدة من قبل المسئولين الإيرانيين تجاه الولايات المتحدة، إلى الحد الذي دفع وزير الخارجية الإيراني اليوم جواد ظريف لوصف الرئيس الأمريكي بالإرهابي، مُؤكداً أن إيران هي التي ستشهد نهايته ولن يشهد نهايتها أيداً، وذلك على خلفية تصريح ترامب بإنهاء إيران من الوجود إذا أقدمت على حرب مع الولايات المتحدة .