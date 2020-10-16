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قرار جديد من القنصلية المصرية في الكويت

بواسطة محمود عطا الله
قنصلية مصر بالكويت قنصلية مصر بالكويت

قررت القنصلية المصرية في دولة الكويت وقف مد جوازات السفر المصرية، حيث أكد السفير هشام عسران قنصل مصر في دولة الكويت، أن قرار وقف مد جوازات السفر للمصريين في الكويت جاء بناء على تعليمات السلطات المصرية، وأضاف السفير هشام عسران في تصريحات للأنباء الكويتية “أن القانون لا يسمح بمد جوازات السفر إلا في حالة واحدة وهي للسفر إلى مصر بحيث لا يتجاوز هذا التمديد مدة ستة أشهر.

يأتي قرار السلطات المصرية بوقف مد جوازات السفر، بعدما كانت القنصلية المصرية في الكويت تقوم بالمد خلال الظروف الاستثنائية السابقة وأحداث كورونا، وعليه فقد تم وقف مد الجوازات بغرض تجديد الإقامة في الكويت، على أن يتم المد فقط للسفر إلى مصر في حالة إنتهاء صلاحية الجواز.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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