قرض كنف التمويلي من بنك التنمية الاجتماعية وشروط التقديم عليه

يهدف قرض كنف التمويلي المقدم من بنك التنمية الاجتماعية السعودي، إلى تقديم الرعاية للنساء المطلقات والأرامل، لمساعدتهم على العيش بحياة كريمة، ومواجهة أعباء الحياة، وذلك من منطلق حرص الحكومة السعودية على تقديم الرعاية لجميع فئات الشعب السعودي، وسنقدم لكم اليوم شروط التقديم على قرض كنف التمويلي، ورابط التقديم وخطوات التقديم، والشروط الواجب توافرها بالسيدة للاستحقاق، وهو برنامج لا يهدف إلى أي ربح، بل يقوم فقط بمساندة فئة النساء الأشد احتياجا، وهو يتيح لأي سيدة مطلقة أو أرملة التقديم على قرض كنف، من أي مكان بالمملكة إلكترونيا، وذلك تسهيلا على السيدات، وتوفير الوقت والمجهود، والذهاب لفروع البنك في السعودية.

خطوات التسجيل في قرض كنف

الدخول إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية من هنا.

كتابة رقم الهوية وكلمة المرور، في المكان المخصص لهم.

ثم الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

يتم كتابة البيانات المطلوبة من الموقع.

بعد الانتهاء من كتابة البيانات المطلوبة والخطوات السابقة، سيقوم بنك التنمية الاجتماعية بمراجعة البيانات ومطابقتها للشروط المطلوبة لكل فئة من السيدات.

الشروط المطلوبة للتسجيل للسيدة التي تعمل في الوظائف الحكومية

الدخل الشهري للسيدة لا يتجاوز 10آلاف ريال. تقديم أصل نموذج تسليم البريد، عليه اسم وتوقيع السيدة، وأسم وخاتم موظف البريد السعودي. تقديم صورة هوية السيدة. أصل نموذج 104 المعبأ إلكترونيا، وهو يطبع من حساب السيدة، على الموقع الإلكتروني للبنك، وعليه جميع التواقيع اللازمة، والختم الرسمي من جهة عمل السيدة، ويشترط عدم تجاوز تاريخ التوقيع عن 60 يوما. تقديم أصل رقم حساب الآيبان، ومصدقا بختم البنك. تقديم كشف حساب للثلاث رواتب الأخيرة، وتكون سابقة لتاريخ اعتماد نموذج 104. تقديم تصريح بياناتي للسيدة من موقع وزارة الداخلية، ويكون ساري المفعول.

الشروط المطلوبة للتسجيل للسيدة المتقاعدة حكوميا

الدخل الشهري للسيدة لا يتجاوز 10آلاف ريال.

تقديم أصل نموذج تسليم البريد، عليه اسم وتوقيع السيدة، وأسم وخاتم موظف البريد السعودي.

تقديم صورة هوية السيدة.

تقديم تعريف بالراتب التقاعدي، من المؤسسة العامة للتقاعد.

تقديم نموذج إقرار وتفويض المتقاعدين معبأ إلكترونيا، من حساب العميل من موقع البنك، ومصدقا بجميع التواقيع اللازمة.

تقديم أصل رقم حساب الآيبان، مصدقا بختم البنك.

تقديم كشف لآخر ثلاث رواتب، مصدقا بختم البنك.

تقديم تصريح بياناتي للعميل، وذلك من خلال موقع وزارة الداخلية ساري المفعول.

الشروط المطلوبة للسيدة ربة المنزل

تقديم أصل نموذج تسليم البريد، عليه اسم وتوقيع السيدة، وأسم وخاتم موظف البريد السعودي.

تقديم صورة هوية السيدة.

أصل نموذج 105 المعبأ إلكترونيا، وهو يطبع من حساب السيدة، على الموقع الإلكتروني للبنك، وعليه جميع التواقيع اللازمة، والختم الرسمي من جهة عمل الموظف المعتمد للحسم ، ويشترط عدم تجاوز تاريخ التوقيع عن 60 يوما.

أصل كشف تعريفي لراتب الكفيل مفصلا، وعليه ختم جهة عمل الكفيل، شريطة أن لا يتجاوز تاريخ اعتماده عن 60 يوما.

تقديم أصل رقم حساب الآيبان، مصدقا بختم البنك.

تقديم تصريح بياناتي للعميل، وذلك من خلال موقع وزارة الداخلية ساري المفعول.

قرض كنف لا يشترط تقديم صك الإعالة، أو إعالة أسرة، وقيمة القرض 30 ألف ريال، وذلك لمساندة الفئات الأشد إحتياجا من النساء، فيمكن الآن لأي سيدة سعودية تنطبق عليها الشروط السابقة، التقدم لقرض كنف من خلال موقع بنك التنمية الاجتماعية.