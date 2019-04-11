أطلق بنك التنمية الاجتماعية قروض منتج كنف التمويلى 1440 حيث يقدم القرض للمستحقيين من النساء الأرامل والمطلقات الأكثر احتياجًا للمعونات نتيجة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار التى يشهده العالم حاليًا، وتحرص الدولة على توفير الحياة الكريمة للسعوديات من خلال قروض منتج كنف التمويلي، وأتاح بنك التنمية الاجتماعية التسجيل والشروط إلكترونيًا من أجل التيسير على المواطنين من مختلف مدن المملكة العربية السعودية، ويهتم موقعنا بتلبية احتياجاتكم ورغباتكم لذلك نقدم طريقة التسجيل وشروط التقديم علي قروض منتج كنف التمويلي عبر بنك التنمية الاجتماعية في هذا المقال.

قرض كنف بنك التنمية الاجتماعية 1440

الفئات المستفيدة من قروض كنف

أعلن كنف التمويلي عن الفئات المستفيدة من قروض كنف 1440 وهما على النحو التالي:

فئة الأرامل.

النساء من المطلقات.

المرأة التي لا تعول الأبناء.

طريقة التسجيل في بنك التسليف

تسجيل الدخول على موقع بنك التنمية الاجتماعية

كتابة رقم الهوية

– كتابة المرور

اضغط تسجيل الدخول.

ملء جميع البيانات المطلوبة.

الضغط على المربع للتوقيع على صحة البيانات والمعلومات المدخلة.

في النهاية يتولى الموقع مراجعة البيانات ومطابقتها للشروط المحددة للحصول على قرض كنف.

شروط التقديم علي قروض منتج كنف التمويلي

يشترط ألا يتجاوز الدخل الشهري للمستلم 1000 ريال سعودي. احتواء نموذج الاستلام علي اسم الموظف البريدي السعودي فضلا عن توقيعه وختمه. نسخه من هوية المتقدم. تقديم النسخة الأصلية من نموذج 104 هو عبارة عن نموذج إلكتروني من حساب مقدم الطلب. تقديم النسخة الأصلية من رقم حساب الآيبان المسجل في النظام علي الأوراق البنكية الرسمية ولابد أن تكون مختومة من قبل البنك. تقديم الحساب الأصلي المتضمن الأقساط الثلاثة الأخيرة قبل تاريخ الموافقة علي الاستمارة 104 تقديم البيان إلى العميل من الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

الجدير بالذكر أن بنك التنمية الاجتماعية من خلال قروض منتج كنف التمويلي يستهدف دائمًا الشرائح الأكثر احتياجًا في المجتمع السعودي والأحق بالإعلانات والرعاية.

ما هي قيمة قرض كنف 1440؟

كشف بنك التنمية الاجتماعية عن قيمة قرض كنف 1440، حيث أشار أن قيمتها تبلغ (30) ألف ريال سعودي، لافتًا إلى عدم إلزام الراغبات في القروض تقديم صك إعالة أو إعالة الأسرة. وأشار البنك إلى أنه لابد من سداد كافة المبالغ التمويلية السابقة حتى يمكن للمتقدمة الاستفادة من قرض كنف 1440 الجديد.

في نفس السياق، أوضح بنك التنمية الاجتماعية أن قرض كنف يراعي الأرامل والمطلقات وحاجتهم للدعم أكثر من غيرهم، وكان صحيفة “عكاظ” السعودية،قد نشرت قبل أيام تقريرًا يقول إن أكثر من 2000 إمرأة من المطلقات والأرامل تقدمن للحصول على قرض كنف بعد أيام قليلة من انطلاقه.

صرحت الدكتورة سهيلة زين العابدين حماد، عضو الجمعية الوطنية السعودية لحقوق الإنسان، أن مبادرة قرض كنف التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، برعاية بنك التنمية الاجتماعية السعودي، تعد أحد أبرز المبادرات التي قُدمت في الآونة الأخيرة والتي ترعى المطلقات والأرامل. مشيرة إلى أن هذا القرض المقدم هو الأكبر على الإطلاق والذي يصل إلى 30 ألف ريال سعودي.

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