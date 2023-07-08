قرعة أكاديمية سعد العبدالله اليوم السبت 8 يوليو 2023 “بعد قليل”

تُقام اليوم السبت الثامن من يوليو 2023 قرعة أكاديمية سعد العبدالله للطلبة الضباط دفعة 48، وتبدأ مراسم القرعة العلنية عند الساعة التاسعة من مساء اليوم بتوقيت الكويت، بحضور سعادة وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبد اللطيف البرجس، وكل وسائل الإعلام في مقدمتهم تلفزيون الكويت.

نتائج قرعة أكاديمية سعد العبدالله 2023 عبر رسائل SMS

من المرتقب أن تظهر نتائج قرعة أكاديمية سعد العبدالله 2023 الطلبة الضباط دفعة 48 بعد الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت، من المرتقب أن يبلغ عدد أسماء الفائزين في القرعة 500 متقدم، كما سيكون هناك 100 أحتياط، بلغ عدد المتقدمين لتلك الدفعة 5590 متقدم.

الداخلية تقدم بث مباشر لقرعة أكاديمية سعد العبدالله اليوم

أعلنت وزارة الداخلية أن الجميع سوف يمكنهم مشاهدة البث المباشر لقرعة أكاديمية سعد العبدالله دفعة الطلبة الضباط رقم 48 عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، هذا وسوف تحضر مراسم إجراء القرعة جمعية الشفافية الكويتية، مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.