قرعة أكاديمية سعد العبدالله بحضور نزاهة

بدأت منذ قليل مراسم سحب قرعة أكاديمية سعد العبدالله لاختيار دفعة 31 من ضباط الاختصاص، تُقام الفرعة اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023، تلك الدفعة تقدم لها حملة الشهادات الجامعية، تُجرى قرعة التخصصات العلمية خلال الفترة الصباحية، وقرعة التخصصات الأدبية خلال الفترة المسائية.

قرعة اكاديمية سعد العبدالله 2023 بحضور نزاهة

من المرتقب أن يبلغ عدد المقبولين في نتائج قرعة سعد العبدالله 2023 اليوم دفعة 31 للطلبة الاختصاص عدد 300 طالب، و100 إحتياط، هذا وقد تقدم للمقابلة الشخصية بلغ 6005 متقدم من حملة الشهادات الجامعية، وبلغ عدد من تأهلوا للقرعة 3728، وأكد المدير العام لأكاديمية سعد العبدالله بالإنابة العميد محمد الرومي أن مراسم القرعة تجري بحضور ممثلي “نزاهة”.

من جانبه أصدر وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد تعليماته بأن تُقام قرعة أكاديمية سعد العبدالله 2023 دورة ضباط الاختصاص (لايف) بحضور ممثلي نزاهة وكل وسائل الإعلام، وبعد ظهور نتائج القرعة، سوف يتم إرسال رسائل للمقبولين في الدورة، بالتوفيق للجميع.