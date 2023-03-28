قرعة أكاديمية سعد العبدالله دفعة 31 ضباط الاختصاص.. تعرف على الموعد 2023

أُعلن في الكويت رسميًا عن موعد إجراء قرعة أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية دفعة 31 ضباط الاختصاص الجامعيين 2023، حيث يترقب الجميع ممن تقدموا للالتحاق بتلك الدفعة وأولياء أمورهم نتائج القرعة وأسماء المقبولين للدراسة بالأكاديمية، حيث يبحث الكثيرون من حملة الشهادات الجامعية عن الالتحاق بتلك الأكاديمية.

قرعة أكاديمية سعد العبدالله دفعة 31 ضباط اختصاص

سوف يكون موعد إجراء قرعة أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية دفعة 31 لطلبة ضباط الاختصاص من حملة الشهادات الجامعية يوم الثلاثاء الموافق 4 أبريل 2023، حيث تُقام الفرعة على فترتين، قرعة الفترة الصباحية للتخصصات العلمية، فترة الفترة المسائية للتخصصات الأدبية، بخصوص أسماء المقبولين ونتائج قرعة أكاديمية سعد العبدالله 2023، سوف يتم إرسال رسائل للمتقدمين بالنتيجة عبر تطبيق سهل الحكومي.