قرعة أكاديمية سعد العبدالله دفعة 31 ضباط الاختصاص.. تعرف على الموعد 2023

بواسطة محمود عطا الله
قرعة أكاديمية سعد العبدالله دفعة 31 ضباط اختصاص موعد قرعة أكاديمية سعد العبدالله دفعة 31 ضباط اختصاص

أُعلن في الكويت رسميًا عن موعد إجراء قرعة أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية دفعة 31 ضباط الاختصاص الجامعيين 2023، حيث يترقب الجميع ممن تقدموا للالتحاق بتلك الدفعة وأولياء أمورهم نتائج القرعة وأسماء المقبولين للدراسة بالأكاديمية، حيث يبحث الكثيرون من حملة الشهادات الجامعية عن الالتحاق بتلك الأكاديمية.

قرعة أكاديمية سعد العبدالله دفعة 31 ضباط اختصاص

سوف يكون موعد إجراء قرعة أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية دفعة 31 لطلبة ضباط الاختصاص من حملة الشهادات الجامعية يوم الثلاثاء الموافق 4 أبريل 2023، حيث تُقام الفرعة على فترتين، قرعة الفترة الصباحية للتخصصات العلمية، فترة الفترة المسائية للتخصصات الأدبية، بخصوص أسماء المقبولين ونتائج قرعة أكاديمية سعد العبدالله 2023، سوف يتم إرسال رسائل للمتقدمين بالنتيجة عبر تطبيق سهل الحكومي.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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