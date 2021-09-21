قرعة الحرس الوطني الكويتي 2021.. أقيمت اليوم الثلاثاء علنيًا

بواسطة محمود عطا الله
قرعة الحرس الوطني الكويتي 2021 قرعة الحرس الوطني الكويتي 2021

سُحبت اليوم الثلاثاء، قرعة الحرس الوطني الكويتي 2021، لقبول دفعة جديدة من الضباط الميدانيين من حملة من حملة المؤهلات الجامعية، وقد أُعلن عن أسماء المقبولين ونتائج قرعة الحرس الوطني الكويتي 2021 بعد سحب القرعة خلال الحفل الذي حضره قيادات الحرس وكل وسائل الإعلام، يذكر أن الحرس قد تلقى منذ فترة طلبات الراغبين في الإلتحاق بدفعة الضباط الميدانيين من حملة الشهادات الجامعية، لتتم القرعة اليوم لاختيار المقبولين بشفافية كاملة.

قرعة الحرس الوطني الكويتي 2021 لاختيار الضباط الميدانيين

حضر حفل سحب القرعة اليوم الفريق ركن مهندس هاشم عبد الرزاق الرفاعي، وتم بث وقائع قرعة الحرس الوطني مباشرة على حساب الحرس الرسمي بموقع انستجرام بداية من السحب وأسماء المقبولين ونتائج القرعة، وقد تمت كل خطوات القرعة بمنتهى الشفافية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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