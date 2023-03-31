قرعة كلية علي الصباح العسكرية دفعة الطلبة الضباط 23.. تعرف على الموعد

أُعلن في الكويت عن موعد إجراء مراسم قرعة كلية علي الصباح العسكرية دفعة 23 الطلبة الضباط 2023، حيث يترقب الجميع، نتائج قرعة كلية علي الصباح ومعرفة أسماء المقبولين في تلك الدفعة الجديدة من حملة الشهادات الجامعية، هذا ويرغب الكثيرون في الالتحاق بدورة الطلبة الضباط والدراسة في تلك الكلية والتي تعتبر صرح هام في مجال العلوم العسكرية.

موعد قرعة كلية علي الصباح العسكرية دفعة 23 ضباط

تم الإعلان رسميًا أن موعد قرعة كلية علي الصباح العسكرية دفعة 23 ضباط سوف تُقام يوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2023، وسوف تُقام القرعة في هذا اليوم على فترتين، الفترة الصباحية للتخصصات العلمية، الفترة المسائية للتخصصات الأدبية، وسوف يتم إرسال رسائل للفائزين في نتيجة قرعة كلية علي الصباح، مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.