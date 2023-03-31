قرعة كلية علي الصباح العسكرية دفعة الطلبة الضباط 23.. تعرف على الموعد

بواسطة محمود عطا الله
موعد قرعة كلية علي الصباح العسكرية 2023 موعد قرعة كلية علي الصباح العسكرية 2023

أُعلن في الكويت عن موعد إجراء مراسم قرعة كلية علي الصباح العسكرية دفعة 23 الطلبة الضباط 2023، حيث يترقب الجميع، نتائج قرعة كلية علي الصباح ومعرفة أسماء المقبولين في تلك الدفعة الجديدة من حملة الشهادات الجامعية، هذا ويرغب الكثيرون في الالتحاق بدورة الطلبة الضباط والدراسة في تلك الكلية والتي تعتبر صرح هام في مجال العلوم العسكرية.

موعد قرعة كلية علي الصباح العسكرية دفعة 23 ضباط

تم الإعلان رسميًا أن موعد قرعة كلية علي الصباح العسكرية دفعة 23 ضباط سوف تُقام يوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2023، وسوف تُقام القرعة في هذا اليوم على فترتين، الفترة الصباحية للتخصصات العلمية، الفترة المسائية للتخصصات الأدبية، وسوف يتم إرسال رسائل للفائزين في نتيجة قرعة كلية علي الصباح، مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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